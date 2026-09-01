Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

Llega septiembre y, con él, los incontables panoramas que invitan a celebrar las tradiciones y sabores que forman parte de la identidad chilena. Este año, además, regresa una de las fiestas más populares de la cultura nacional. Después de casi una década sin realizarse, vuelve la Cumbre Guachaca, encuentro que reúne música, gastronomía y el tradicional nombramiento de un rey y una reina.

La celebración tendrá lugar este sábado 5 y domingo 6 de septiembre entre las 18:00 y las 02:00 horas, en el clásico restaurante Los Buenos Muchachos (Ricardo Cumming 1031, Santiago Centro).

La jornada contará también con la música en vivo de agrupaciones como Los Viking 5 y La Sonora Palacios y una programación que busca reunir baile, fiesta y comida en un mismo lugar.

Y si hay un elemento que atraviesa las celebraciones de Fiestas Patrias, es la gastronomía. Para esta edición de la Cumbre Guachaca, el restaurante preparó un menú especial que rescata algunos de los clásicos de la cocina chilena y, al mismo tiempo, incorpora propuestas más novedosas. “La carta la diseñamos pensando en lo que sabemos hacer, que es comida típica, y que fuera una carta atractiva para el consumidor. Como siempre, no puede faltar la empanada, anticuchos, el pastel de choclo y, claro, el asado”, señala Rodrigo Gallo, chef ejecutivo de Los Buenos Muchachos.

Dentro de este repertorio también aparece un plato que se suele asociar al día después del asado: el ajiaco. “Es el punto final para aprovechar hasta el final todo lo que se utilizó en el asado”, dice, “pensando siempre en seguir disfrutando”.

Novedades en el menú

Y anque los clásicos estarán presentes, el menú incorpora preparaciones creadas especialmente para la ocasión, como una chorrillana y un particular sándwich de arrollado servido en pan de sopaipilla.

En el caso de la chorrillana, aunque no está en la carta del restaurante, la sumaron porque es un producto de gusto general y de fácil consumo, dice e chef. “La idea es que el cliente pueda aprovechar al máximo la entretención del show y las actividades, y que la comida sea rápida en su preparación y se pueda compartir”, explica.

Menú Cumbre Guachaca

El sándwich de arrollado, en tanto, nació de una idea más experimental que terminó sorprendiendo por su recepción. “Fue una humorada que resultó como un gran producto y que, viendo la recepción del público en esta Cumbre, veremos si se incluye permanentemente a la carta de Los Buenos Muchachos”, adelanta.

Así, la propuesta busca mantener la esencia de los sabores tradicionales, pero también jugar con ellos y presentarlos de una manera diferente. Una fórmula que parece encajar con el espíritu de una celebración que precisamente mezcla tradición, humor y cultura popular.

Respecto a por qué la cocina tiene un lugar tan importante en nuestras Fiestas Patrias, el chef dice que es casi un ritual. “Se trabaja en conjunto, se distribuyen funciones y se realizan las preparaciones en equipo, y se termina comiendo después de varias horas de compartir la preparación”.

Y si tuviera que escoger un solo plato para representar la identidad gastronómica del país, Gallo no duda: el pastel de choclo. “Reúne la agricultura, con el choclo; la ganadería, con el pino; y al artesano, con la paila de greda. Eso nos reúne a todos. Y la preparación es en familia”.

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La entradas para la Cumbre Guachaca 2026 se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.