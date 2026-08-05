Bolitas energéticas de zanahoria y canela

Receta para 25 unidades.

Ingredientes:

1 taza de zanahoria rallada.

1 taza de coco rallado.

½ taza de semillas de linaza.

3 cucharaditas de canela.

1 cucharada de jengibre fresco rallado.

¾ taza de dátiles o pasas.

2 cucharadas de maca en polvo.

1 cucharadita de canela (para decorar).

Preparación:

1. Mezclar la maca con 1 cucharadita de canela. Reservar.

2. Procesar el resto de los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.

3. Formar bolitas con las manos y pasar por la maca con canela.