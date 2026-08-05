Bolitas energéticas de zanahoria y canela
Una alternativa práctica y nutritiva para tener a mano durante la semana y energizar tu día.
Receta para 25 unidades.
Ingredientes:
1 taza de zanahoria rallada.
1 taza de coco rallado.
½ taza de semillas de linaza.
3 cucharaditas de canela.
1 cucharada de jengibre fresco rallado.
¾ taza de dátiles o pasas.
2 cucharadas de maca en polvo.
1 cucharadita de canela (para decorar).
Preparación:
1. Mezclar la maca con 1 cucharadita de canela. Reservar.
2. Procesar el resto de los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.
3. Formar bolitas con las manos y pasar por la maca con canela.
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