SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Una alternativa práctica y nutritiva para tener a mano durante la semana y energizar tu día.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 25 unidades.

    Ingredientes:

    1 taza de zanahoria rallada.

    1 taza de coco rallado.

    ½ taza de semillas de linaza.

    3 cucharaditas de canela.

    1 cucharada de jengibre fresco rallado.

    ¾ taza de dátiles o pasas.

    2 cucharadas de maca en polvo.

    1 cucharadita de canela (para decorar).

    Preparación:

    1. Mezclar la maca con 1 cucharadita de canela. Reservar.

    2. Procesar el resto de los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.

    3. Formar bolitas con las manos y pasar por la maca con canela.

    Lee también:

    Más sobre:La receta de la semanaPaula CocinarecetaReceta cocina saludableReceta de cocina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    2.
    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    3.
    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    4.
    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia
    Chile

    Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    ProCultura: Fiscalía sumará formalización por proyectos de Anglo American y arista Biobío también se trasladaría a Santiago

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios
    Mundo

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”