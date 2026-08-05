Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

Natalia Duco se defiende. La ministra del Deporte respondió a las críticas que ha enfrentado en las últimas semanas, en medio de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República tras una denuncia por el presunto uso de un vehículo fiscal y de las controversias que han marcado su gestión.

Consultada por el escenario que enfrenta, la secretaria de Estado pidió centrar la discusión en el trabajo del ministerio. “Entendemos que hayan comentarios, entendemos que quieran hablar de otros temas y los respetamos, pero también solicitamos que pongan la agenda del deporte sobre la mesa”, señaló.

En esa línea, aseguró que el foco debería estar puesto en las políticas deportivas. “El país necesita actividad física, necesita poner las cosas positivas en el relato, necesita hablar del deporte, de las Diablas, de la gestión, de cuidar el Estadio Nacional”, afirmó.

La ministra Natalia Duco. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Duco también abordó la cobertura que ha realizado la prensa sobre su gestión. “Uno decide cómo comentar las cosas y también está en la decisión de los medios de comunicación cómo están contando la gestión del Ministerio del Deporte”, indicó.

“¿Han estudiado bien lo que estamos haciendo, las propuestas que estamos haciendo? ¿Escucharon bien, por ejemplo, la cuenta pública y los proyectos de ley que tenemos?”, agregó.

Finalmente, insistió en que la atención debería concentrarse en las iniciativas impulsadas por la cartera. “Hay muchas cosas interesantes que los invito a estudiar. Hay muchas cosas que el deporte necesita de verdad para nosotros, para las próximas generaciones, para nuestros hijos y para los adultos mayores. Enfoquémonos en eso que realmente mueve la aguja y entrega valor y no nos quedemos en la pelea chica, porque yo creo que no nos hace bien a nadie”, cerró.