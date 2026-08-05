Dos lienzos gigantes, siete mil banderas y cuatro bombos: la fiesta que prepara Colo Colo para recibir a Vozinha

Vozinha ya es jugador de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde, elegido como el mejor portero del Mundial 2026, arribó este domingo a Chile entre la expectación de los fanáticos en el aeropuerto. El lunes firmó contrato, el martes tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz y este miércoles tendrá una bienvenida masiva en el estadio Monumental, como ha ocurrido antes con otros icónicos refuerzos del club como Matías Fernández en 2020 o Arturo Vidal en 2024.

Desde el Cacique hicieron las gestiones con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y para este evento se autorizaron 42 mil personas en Pedrero. Todo quedó pactado para las 19.30 horas.

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Lienzos, banderas, bombos y 290 guardias

Además, se solicitó autorizar para este miércoles el ingreso de distintos elementos de animación para un momento que será especial, algo que fue permitido por la entidad encabezada por Germán Codina. Específicamente, se trata de lienzos, banderas y bombos.

En el caso de los lienzos, se dio permiso para colgar dos de dimensiones gigantes. El primero en la parte superior del sector Arica, de 75 metros de largo por 2,5 de alto y que dirá “El Orgullo del Pueblo”. En tanto, en la zona superior del sector Lautaro, se autorizó otro de 45 metros de largo por 2,5 de alto que dice “1925 con insignias”.

Además, se aprobó el ingreso de más lienzos pequeños en el sector Arica, 7 mil banderas de color blanco con negro que se repartirán por distintas zonas del recinto y 3 mil mangas de tipo globos para animar la fiesta.

Por último, autorizaron la utilización de cuatro bombos de una medida de 40 pulgadas, los que estarán también en el sector de Arica. Y para que toda este evento se pueda realizar, se le exigió al organizador, en este caso Colo Colo, la presencia de 290 guardias de seguridad.

En un principio, el club estudiaba la posibilidad de cobrar por las entradas. Incluso, la propuesta a la Delegación Presidencial contemplaba este este ítem. Sin embargo, se terminó decidiendo no comercializar los tickets. Blanco y Negro asumirá los costos, pero las entradas sí se realizarán a través de una ticketera, con Registro Nacional del Hincha.

Vozinha sabe que hay expectación

En la conferencia de prensa del martes, en la que se le presentó ante los medios de comunicación que llegaron de todo el mundo, al portero se le consultó por el recibimiento a estadio lleno que tendrá este miércoles: “Nunca imaginé eso, pero estoy ansioso. Espero que sea un gran día para mí, para el club que es lo importante y para todos los hinchas”.

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Además, tuvo palabras para su mencionada recepción en el aeropuerto de Santiago, lugar al que llegaron cerca de mil personas el domingo en la noche: “No esperaba tanta gente cuando llegué aquí. Agradecer a los hinchas porque el cariño lo es todo para mí. Espero agradecer con trabajo”.

Por último, habló sobre sus motivaciones para aceptar la oferta de Colo Colo por sobre otra propuestas: “Fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.