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    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    El atacante chileno recién se integró el lunes pasado a la disciplina del Orenburg, después de más de un mes de incertidumbre en el que la institución amenazó con fuertes multas al jugador por esta nueva falta.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson.

    Jordhy Thompson está de regreso en Rusia. Tras alargar casi un mes su retorno al Orenburg, los medios oficiales del club advirtieron que el jugador chileno entrenaba al margen de sus compañeros, cuando ya se han jugado dos fechas de la Liga Premier del país euroasiático.

    Lo cierto es que el equipo del delantero nacional sufrió una importante reestructuración durante la pretemporada después de transferir a 11 jugadores y fichar a seis. Sin embargo, la mayor pérdida del club de los Urales este verano no tuvo nada que ver con traspasos formales.

    El máximo goleador (cinco tantos) y máximo asistente (cinco en total) de Orenburg fue el formado en Colo Colo, quien simplemente hasta ahora no había regresado a Rusia. El equipo se vio obligado a comenzar el campeonato sin su estrella.

    Thompson jugó más minutos en el torneo liguero que cualquier otro jugador de campo del club (2.142). Según Sofascore, fue el máximo goleador del equipo con diferencia en pases precisos en el tercio rival (274), tiros creados (49) y grandes ocasiones creadas (8), mientras que fue segundo en regates exitosos (37), tiros (41) y tiros al arco (16).

    Sus dos asistencias de jugada a pelota parada en el partido en casa contra el Nizhny Novgorod, en la fecha 25, permitieron al Orenburg remontar y asegurar una crucial victoria por 2-1 en la lucha por el descenso.

    La ausencia de su gran figura ha obligado al entrenador Ildar Akhmetzyanov a buscar soluciones en este inicio del torneo oriental. A finales de junio, Thompson no llegó a tiempo al campamento de entrenamiento de verano del Orenburg. El servicio de prensa del club explicó entonces que el centrocampista estaba realizando trámites en Chile: Jordi y su familia estaban tramitando nuevos visados ​​para entrar en Rusia. Sin embargo, el regreso del internacional se retrasó. Hace tres semanas, el presidente del Orenburg, Kirill Volzhenkin, al comentar el asunto, prometió multar a Thompson.

    “Espero que vuelva pronto con nosotros. Thompson, por supuesto, será multado. Nuestra política al respecto se mantiene sin cambios, independientemente de la llegada tardía del jugador al campo de entrenamiento del equipo”, dijo hace unos días el mandamás del equipo del Volga.

    Más problemas

    A finales de julio, Thompson tampoco se había presentado en el país más grande del planeta. Entonces, quedó claro que la ausencia se debía a otros motivos, muy probablemente a su deseo de cambiar de club, sobre todo, después de que se vio al futbolista en el Monumental, como un potencial retorno a Colo Colo.

    Pese a ello, los medios locales confirmaron que no hubo ofertas concretas, por los menos hasta mediados de julio. La semana pasada, el servicio de prensa de Orenburg emitió un comunicado más contundente, amenazando con apelar ante la FIFA y sancionar al chileno por su ausencia injustificada.

    “Thompson solicitó inicialmente un permiso por motivos personales y viajó a Chile para completar trámites, pero nunca regresó, presumiblemente bajo la influencia de terceros, sus agentes. Estamos en contacto con él y esperamos su regreso pronto. El club ha impuesto las sanciones más severas posibles al jugador. Si no regresa de inmediato, nos reservamos el derecho de apelar ante la FIFA para proteger nuestros intereses”, explicó la institución.

    Férrea postura del club, de acuerdo con las circunstancias de un atleta que ha crecido rodeado de polémicas. Incluso, cuando la institución de los Urales fichó al joven jugador, el futbolista había cumplido una condena en Santiago 1 por femicidio frustrado en contra de su entonces novia Camila Sepúledva.

    En la jornada del lunes pasado, los mismos canales oficiales de la institución anunciaron el retorno del jugador: “Jordhy Thompson ha llegado y actualmente se encuentra en Orenburg, realizando entrenamientos individuales con los entrenadores del club”.

    Retraso que abrió polémica entre los medios de la nación euroasiática, los cuales dieron amplia difusión a esta nueva falta del jugador formado en el equipo de Pedreros, quien termina contrato con los del Volga en junio del próximo año. Uno de los que siguió la historia fue el siguió la historia fue el sitio Championat, el que lanzó duros cuestionamientos al comportamiento del atacante.

    “Orenburg descubrió a Jordhy como jugador. En Rusia, tiene la oportunidad de ganar tanto dinero como jamás podría haber ganado en Chile, siempre y cuando se una a un club importante de la Liga Premier Rusa. Sin embargo, la última ‘jugada’ de Thompson plantea interrogantes incómodas. A pesar de ser padre, sigue siendo inmaduro el chileno y permitiendo que los agentes lo manipulen”, publicó el portal deportivo.

    Más sobre:FútbolJordhy ThompsonOrenburgLiga Premier de RusiaColo Colo

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