Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

Después de varios días sin precipitaciones, el pronóstico muestra un cambio en el tiempo: aunque será breve, llegará un nuevo evento de lluvia a la Región Metropolitana , acompañado de fuerte viento.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), será el próximo jueves 6 de agosto la jornada en que se registrará lluvia en distintos sectores de la capital.

Pero no será lluvia cuantiosa como en las anteriores ocasiones. En cambio, se espera que sea breve y dure a lo más un par de horas durante la mañana. Eso sí, después de este evento, llegará un frío intenso a Santiago.

Estos serán los sectores de la RM afectados por la lluvia, y cómo se desenvolverá este corto evento en cada uno de ellos.

Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados. Foto: ATON.

Los sectores de Santiago con lluvia, según el pronóstico

De acuerdo al pronóstico, el frente afectará a la Región Metropolitana desde la madrugada del jueves 6 hasta el término de la mañana.

Colina: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.

Santiago centro: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.

Santiago norte: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.

Santiago oriente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.

Santiago sur: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.

Santiago poniente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.

Curacaví: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.

Melipilla: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.