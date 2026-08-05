SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó lluvia para Santiago esta semana. ¿Cuándo llueve? ¿Qué sectores de la Región Metropolitana recibirán precipitaciones y viento?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

    Después de varios días sin precipitaciones, el pronóstico muestra un cambio en el tiempo: aunque será breve, llegará un nuevo evento de lluvia a la Región Metropolitana, acompañado de fuerte viento.

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), será el próximo jueves 6 de agosto la jornada en que se registrará lluvia en distintos sectores de la capital.

    Pero no será lluvia cuantiosa como en las anteriores ocasiones. En cambio, se espera que sea breve y dure a lo más un par de horas durante la mañana. Eso sí, después de este evento, llegará un frío intenso a Santiago.

    Estos serán los sectores de la RM afectados por la lluvia, y cómo se desenvolverá este corto evento en cada uno de ellos.

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados. Foto: ATON.

    Los sectores de Santiago con lluvia, según el pronóstico

    De acuerdo al pronóstico, el frente afectará a la Región Metropolitana desde la madrugada del jueves 6 hasta el término de la mañana.

    • Colina: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
    • Santiago centro: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
    • Santiago norte: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
    • Santiago oriente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
    • Santiago sur: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
    • Santiago poniente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
    • Curacaví: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
    • Melipilla: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
    • San José de Maipo: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaRegión MetropolitanaSantiagoClima Región Metropolitanaclima santiagoprecipitaciones brevesdirección meteorológica de chilesectores afectados rmviento fuerte santiagolluvia jueves 6 de agostoclima Santiago mañanaprecipitaciones breves RMfrente meteorológico 6 de agostoRegión Metropolitana climapronóstico DMCfrente de mal tiempopronóstico región metropolitanalluvia en santiagoclima en santiagofrente meteorológico rmclima Santiago pronósticojueves 6 de agosto lluviaprecipitaciones santiagodmc pronósticofrente frío Santiagoclima santiago agostolluvia matinal santiagofrente de mal tiempo rmPrecipitacionesLluviaLluvia hoyNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar y avanza al Senado

    En Cerro Castillo: diputados UDI piden a Kast no perder el foco por agendas impulsadas por libertarios y republicanos

    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    Lo más leído

    1.
    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    2.
    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    3.
    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    4.
    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    5.
    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón
    Chile

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional
    Negocios

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    De la intervención del Mepco al cobre récord: el giro que mejora el panorama de la economía y alivia la situación fiscal

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”
    El Deportivo

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”
    Mundo

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”