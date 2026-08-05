Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó lluvia para Santiago esta semana. ¿Cuándo llueve? ¿Qué sectores de la Región Metropolitana recibirán precipitaciones y viento?
Después de varios días sin precipitaciones, el pronóstico muestra un cambio en el tiempo: aunque será breve, llegará un nuevo evento de lluvia a la Región Metropolitana, acompañado de fuerte viento.
Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), será el próximo jueves 6 de agosto la jornada en que se registrará lluvia en distintos sectores de la capital.
Pero no será lluvia cuantiosa como en las anteriores ocasiones. En cambio, se espera que sea breve y dure a lo más un par de horas durante la mañana. Eso sí, después de este evento, llegará un frío intenso a Santiago.
Estos serán los sectores de la RM afectados por la lluvia, y cómo se desenvolverá este corto evento en cada uno de ellos.
Los sectores de Santiago con lluvia, según el pronóstico
De acuerdo al pronóstico, el frente afectará a la Región Metropolitana desde la madrugada del jueves 6 hasta el término de la mañana.
- Colina: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago centro: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago norte: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago oriente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Santiago sur: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Santiago poniente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Curacaví: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Melipilla: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- San José de Maipo: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
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