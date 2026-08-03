¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo. Foto: ATON.

Un nuevo sistema frontal volverá a dejar precipitaciones en la Región Metropolitana durante esta semana , según el más reciente pronóstico de Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo.

El evento será de corta duración, pero estará acompañado por un importante descenso de las temperaturas durante los días siguientes.

De acuerdo con el especialista, Santiago tendrá un inicio de semana con condiciones estables.

Este lunes la temperatura oscilará entre los 6°C y los 18°C, mientras que el martes se espera cielo nublado, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

Para el miércoles, los termómetros llegarán hasta los 17°C y durante la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones .

¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

Según explicó Jaime Leyton, la lluvia llegará durante la madrugada y la mañana del jueves 6 de agosto .

“Llegará también a Santiago durante la madrugada y la mañana del día jueves 6. Es un paso frontal breve, pero que nos dejaría algunos registros relativamente importantes”, señaló el meteorólogo.

Para esa jornada, el pronóstico considera temperaturas entre los 7°C y los 16°C.

Después de la lluvia llegará el frío

Tras el paso del sistema frontal, el ingreso de una masa de aire frío provocará una baja en las temperaturas.

“Posteriormente en el avance de la semana se vuelve la actividad frontal a la zona sur, pero con bajas temperaturas, porque es una zona de bajas presiones que proviene desde la zona subpolar”, explicó Leyton.

El viernes y sábado las máximas alcanzarán solo 12°C y 13°C, respectivamente, mientras que las mínimas descenderán a 5°C y 4°C .