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    Ministro Quiroz por exsubsecretario de Hacienda: “Me alegran mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la gestión del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez, pero descartó referirse sobre su futuro en el gobierno.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Archivo: El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró los resultados negativos al test de droga alternativo que presentó el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Rodríguez renunció al cargo luego de una prueba de drogas positiva, pero argumentó que él no consumía dichas sustancias.

    La exautoridad realizó y presentó un proceso de testeo alternativo que dio negativo y el laboratorio Corthorn Health, que realizó el procedimiento y fue cuestionado por Rodríguez, dijo en su momento que no se había solicitado la contramuestra, pero que en un segundo análisis volvió a arrojar un resultado positivo.

    “Yo le tengo un gran aprecio al subsecretario. Hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también (...) Me alegran mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”, dijo el ministro Quiroz.

    Sin embargo, el secretario de Estado descartó pronunciarse sobre el futuro de Rodríguez en el gobierno con estos nuevos antecedentes. “Lo que ocurra de aquí en adelante con su situación respecto al gobierno, no cabe dentro de mi ámbito de decisión”, dijo.

    “Mis gustos o no gustos no cuentan acá. Lo que cuenta es la decisión del Gobierno, que tiene que ver todo el tema en su conjunto”, agregó.

    Respecto a los procedimientos de toma de muestra y resoluciones ante los resultados, con la posibilidad de que exista un falso positivo, el ministro Quiroz dijo que no era una materia que le correspondía a él pronunciarse.

    “Ese es un protocolo que tiene que reexaminar y revisitar el Ministerio del Interior. Y nuevamente no me corresponde a mí opinar sobre el tema”, dijo.

    Más sobre:HaciendaPolíticaTest de drogasJuan Pablo Rodríguez

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