Investigan muerte de soldado conscripto en regimiento de Puerto Aysén mientras hacía guardia

El Ejército de Chile informó la mañana de este lunes que se encuentra investigando la causa de muerte de un soldado conscripto durante una guardia en regimiento de Puerto Aysén.

Según la información entregada por la institución castrense, el fallecido formaba parte del Regimiento N°8 “Chiloé” y durante la madrugada de este lunes estaba realizando labores de guardia al interior de la unidad antes mencionada.

“Tras el hallazgo, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus familiares y entregando los antecedentes a los organismos correspondientes, como la Fiscalía Militar”, detallaron desde el Ejército.

Por otro lado, la institución también inició una investigación administrativa. Además, detallaron que le han prestado apoyo a la familia del soldado fallecido.

“La IV División del Ejército reitera su profundo pesar por esta lamentable pérdida”, agregó la institución a través de un comunicado público.