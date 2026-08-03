Con obras de Mozart y Philip Glass: recital de piano inmersivo de David Greilsammer llega a Teatro CA660

Reconocido como uno de los intérpretes más innovadores y fascinantes de la música clásica actual, y destacado por sus proyectos que cruzan fronteras entre estilos y épocas, el director suizo David Greilsammer llega a Chile con un recital de piano único que propone un sorprendente encuentro entre Wolfgang Amadeus Mozart y Philip Glass.

A través de un diálogo imaginario entre ambos compositores, Greilsammer invita al público a descubrir las inesperadas conexiones entre dos universos musicales separados por casi 300 años.

“La luminosidad, la magia, la fluidez, la ternura y la fuerza emocional de sus obras revelan una cercanía sorprendente en un viaje musical que transita entre pasado y presente. Una experiencia hipnótica, íntima y profundamente emotiva, protagonizada por uno de los grandes referentes de la escena clásica internacional contemporánea”, dice un comunicado.

Esta invitación a recorrer la historia de la música se presentará el jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas, en Teatro CA660 de Fundación Corpartes.

Las entradas están disponibles en www.corpartes.cl o a través de ticketplus.cl

Greilsammer es reconocido por construir propuestas que conectan el repertorio clásico con la creación contemporánea mediante nuevas formas de interpretación. Ambos compositores se encuentran a través de un diálogo que cruza siglos, uniendo el clasicismo operístico y de cámara del genio austriaco con la hipnótica técnica repetitiva y moderna del compositor estadounidense Philip Glass.

“Nos complace presentar en nuestra cartelera el virtuosismo del destacado pianista David Greilsammer, aclamado mundialmente por la creación de proyectos innovadores y propuestas artísticas que desafían los límites del recital tradicional. Estamos preparando una experiencia musical inmersiva de primer nivel, que invite a nuestros públicos a vivir la música desde una perspectiva diferente”, expresa José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes en el mismo texto.