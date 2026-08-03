Senador Rodolfo Carter se ve involucrado en un accidente menor con un motociclista

Este lunes el senador Rodolfo Carter fue protagonista de un leve accidente vehicular: el auto en el que se trasladaba casi fue embestido por un motociclista, quien perdió el control y terminó lesionado según los primeros reportes a los que pudo acceder este medio apenas ocurrido el hecho.

El incidente, según relatan quienes conocieron de él, se produjo cuando la moto y el auto del parlamentario se encontraron casi de frente cuando Carter se incorporaba a la vía principal, momentos en que el motociclista perdió el control, cayendo al pavimento.

Las primeras informaciones apuntaron a que Carter se trasladaba en su vehículo en el límite entre Ñuñoa y Providencia por calle Arturo Medina hacia el norte. Así, al intentar tomar la calle Eliecer Parada, donde hay un disco “pare”, un motociclista de nacionalidad ecuatoriana intentó frenar, con lo que perdió el control.

El senador resultó ileso y el diagnóstico preliminar del motorista fue una fractura en el hombro derecho, lo que luego fue descartado. Sin estar obligado, el senador trasladó al motociclista al Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador de Providencia.

Durante la tarde, desde el entorno de Carter precisaron que los efectivos policiales presentes en el lugar, al no haber un choque, le dijeron al parlamentario que se podía retirar, pero declinó hacerlo y optó por llevar al hombre al recinto asistencial. En ese lugar pidió que se le realizara un test de alcohol (salió negativo), a sabiendas de que el hecho podía conocerse.

Además, las mismas fuentes reseñan que el hombre ecuatoriano se trasladaba en una motociclita que tendría encargo por robo.