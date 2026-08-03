Angol bajo el agua: vecinos denuncian que la alerta SAE llegó hasta 7 horas después de que el río inundó sus casas

Las imágenes de vecinos siendo rescatados en botes en calles completamente cubiertas por el agua marcaron una de las emergencias más complejas que dejó el sistema frontal en La Araucanía. Mientras las autoridades desplegaban evacuaciones y ayuda en terreno, habitantes de Villa La Arboleda cuestionan que la alerta SAE se activó cuando la inundación ya llevaba horas afectando al sector.

Las calles convertidas en canales, viviendas completamente anegadas y familias esperando ser rescatadas sobre techos o segundos pisos transformaron a Angol en uno de los principales y recientes focos de la emergencia que dejó el sistema frontal durante el fin de semana. Sin embargo, junto con los daños provocados por el desborde de los ríos Rehue y Vergara, comenzó a instalarse la duda sobre el momento en que se ordenó la evacuación.

Vecinos de Villa La Arboleda sostienen que el agua comenzó a salirse de los ríos e ingresar a las viviendas alrededor de las 19.00 del sábado, mientras que la alerta SAE para abandonar el sector recién llegó cerca de las 2.00 de la madrugada del domingo, cuando buena parte del barrio ya estaba completamente inundado. “La alarma llegó como a las 2.30 y yo evacué a las 4.30, cuando ya no se podía hacer nada. Teníamos el agua como a 60 centímetros dentro de la casa”, dice un habitante de La Arboleda.

El registro de Senapred publica a las 2.04 de la mañana el llamado a evacuar.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por desborde del río Rehue, #SENAPRED solicita evacuar sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/xJKUBhUVld — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

El desfase, afirman los vecinos del sector, obligó a decenas de personas a esperar durante horas dentro de sus casas hasta ser evacuadas en embarcaciones que recorrieron las calles convertidas en verdaderos canales.

A las 2.28 del domingo, el encargado provincial de Senapred en Malleco, Juan Pablo Figueroa, difundió el mensaje asociado a la evacuación. “Debido al desborde del río Rehue, desde Senapred Araucanía se ha emitido una alerta SAE por evacuación del sector Villa La Arboleda y Santa Teresita”. En el registro llamó a evacuar “de forma tranquila”, portar el kit de emergencia y trasladarse hacia Villa Los Ríos.

Inundaciones en Angol

Para quienes ya tenían el agua dentro de sus viviendas, sin embargo, la notificación llegó cuando la emergencia estaba plenamente desatada. La situación continuó agravándose durante la jornada del domingo. A las 15.43 Senapred decretó una nueva evacuación, esta vez para el sector Las Rocas 2, debido al desborde del río Vergara.

En un nuevo mensaje, la jefa del Departamento de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred La Araucanía, Consuelo Saldivia, pidió abandonar inmediatamente el sector con los elementos básicos de emergencia y advirtió que la población debía mantenerse atenta a nuevas evacuaciones, ya que el comportamiento de los cursos de agua seguía evolucionando.

Durante la noche del domingo, a las 23.58 horas, Senapred informó que el equipo regional participó junto al nivel central en una Mesa Técnica para evaluar la evolución de la emergencia y coordinar nuevas acciones de respuesta.

Mientras tanto, el director regional del organismo, Ian Gorayeb, se trasladó hasta Angol para supervisar la situación en terreno y entregar ayuda a las familias afectadas, incluyendo sacos para defensas fluviales, kits de alimentos y elementos de aseo destinados principalmente a los vecinos de Las Rocas 2.

La comuna más golpeada de La Araucanía

De acuerdo con el balance nacional de Senapred correspondiente a las 9.30 horas de este lunes, Angol concentra la mayor afectación de la región. La comuna registra 251 personas damnificadas y 15 albergadas, además de 72 viviendas con daño mayor y otras 65 con daño menor.

La Araucanía, en tanto, acumula 4.828 personas damnificadas, 57 albergadas y 275 personas aisladas. El catastro también contabiliza una vivienda destruida, 118 con daño mayor y 2.183 con daño menor en toda la región.

El reporte da cuenta además de múltiples problemas de conectividad en la provincia, con cierres preventivos de calles por anegamientos en Angol y un socavón en el camino Vegas Blancas-La Treinta, además de desbordes, remociones en masa y daños en puentes en distintas comunas de La Araucanía.

De esta emergencia también destacan dos víctimas fatales registradas en Panguipulli, en la Región de Los Ríos, debido a la caída de un árbol en el kilómetro 5 de la Ruta T-235S, bajo las fuertes lluvias con ráfagas de viento que afectó a la localidad.

La magnitud de los daños motivó que la diputada Andrea Parra (PPD) solicitara al gobierno decretar estado de catástrofe para Angol y el norte de La Araucanía. Según explicó la parlamentaria, la medida permitiría acelerar la llegada de recursos para las familias que perdieron sus viviendas producto de las inundaciones.

Durante la mañana de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el nivel del agua había comenzado a descender en el condominio Villa Las Rocas gracias al cese de las precipitaciones. “Una noticia que nos permite ir avanzando en superar la emergencia”, señaló la autoridad. Asimismo, la Dirección de Educación Municipal de Angol confirmó la suspensión de clases para este lunes y martes en todos los establecimientos bajo su administración , debido a la emergencia.

Inundaciones en Angol

Pese a esa mejora, en los sectores más afectados persiste la etapa de limpieza y evaluación de daños. Para muchos vecinos, sin embargo, el debate inmediato ya no se centra solo en la reconstrucción, sino también en establecer por qué la alerta oficial para evacuar llegó cuando el agua llevaba varias horas al interior de sus hogares.

Los ojos de Senapred ahora están puestos sobre Lumaco. Esto, ya que ha establecido la evacuación de los sectores Cancha Carrera y población El Parque, por el desborde del río Lumaco. “Hacemos un llamado a evacuar inmediatamente con su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo las instrucciones de las autoridades locales y de los equipos de emergencia”, advirtió Saldivia. También se registraron durante la mañana del lunes desbordes e inundaciones en el sector de la Curva El Guindo, en la Ruta de la Madera, comuna de Nacimiento.