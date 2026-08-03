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    Solo falta la firma: Vozinha supera con éxito los exámenes médicos y está listo para unirse a Colo Colo

    El portero africano se sometió este lunes a los análisis físicos, los que pasó sin dificultades. Este martes será presentado en el estadio Monumental.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto:@colocolooficial / Instagram.

    Vozinha ha cumplido un paso más para unirse a Colo Colo. El futbolista caboverdiano se sometió este lunes a los exámenes físicos de rigor, los cuales superó con éxito, tal como lo compartió el Cacique a través de sus redes.

    Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo”, compartieron.

    Este martes 4 de agosto, pasado el mediodía, el caboverdiano será presentado a los medios, después de que rubrique su nuevo compromiso con la escuadra de Pedreros.

    Sin embargo, la verdadera fiesta será el miércoles 5 en el estadio Monumental. Cerca de las 19:30 horas, Vozinha tendrá el primer contacto masivo con los hinchas.

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó un aforo de 42 mil personas en el recinto Macul, donde el portero se dirigirá a los simpatizantes, los mismos que lo esperaron más de una semana, después de que el presidente Aníbal Mosa anunciara su fichaje.

    Una llegada que impresionó al mundo

    En esta jornada los medios internacionales hicieron eco de la masiva recepción que tuvo Vozinha en el aeropuerto de Santiago.

    L’Équipe, por ejemplo, tituló: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

    Más adelante indican que “su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno. Para los hinchas de Colo-Colo, el veterano sigue siendo una de las figuras clave en la histórica trayectoria de los ‘Tiburones’ en el Mundial, eliminados en dieciseisavos de final por Argentina (3-2 en la prórroga), lo que confirma su estatus como figura emblemática del torneo”.

    En Uruguay, Referí compartió que “Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica”.

    Añadieron que “el guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club”.

    También recordaron su paso por el Mundial. “Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay. En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga”.

    El País de España, en tanto, informó que “el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ha llegado este domingo a Santiago de Chile para fichar por Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más populares del país sudamericano. El futbolista de 40 años, una de las estrellas que ha irrumpido tras el Mundial 2026, ha aterrizado en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo, que lo ha aclamado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

    “Al salir del avión el guardameta ha recibido el saludo de cientos de personas que lo esperaban en los pasillos y en el exterior del aeropuerto. Durante este trayecto ha sido acompañado por una delegación de Colo Colo, encabezada por el director deportivo de la institución, Daniel Morón”, continuaron.

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