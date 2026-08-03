Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo

Colo Colo y Vozinha celebran. Este lunes el portero caboverdiano se sometió a los exámenes físicos de rigor previos a la firma del contrato con el Cacique. El guardameta acudió durante la mañana a la clínica Meds, superando con éxito las pruebas.

De esta manera, el seleccionado quedó listo para estampar la firma para transformarse en el nuevo refuerzo de los albos.

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Foto: @colocolooficial / Instagram.

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