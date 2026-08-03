Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo
Este lunes el futbolista caboverdiano pasó las pruebas médicas. Ahora solo resta la firma del contrato que lo unirá con el Cacique.
Colo Colo y Vozinha celebran. Este lunes el portero caboverdiano se sometió a los exámenes físicos de rigor previos a la firma del contrato con el Cacique. El guardameta acudió durante la mañana a la clínica Meds, superando con éxito las pruebas.
De esta manera, el seleccionado quedó listo para estampar la firma para transformarse en el nuevo refuerzo de los albos.
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