¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

¿Por qué Cruzados no busca arquero? Los errores de Bernedo y Melo que complican a la UC en la Liga de Primera. Fotos: Photosport

La UC ha tenido dificultades para encontrar estabilidad en el arco durante la temporada 2026. Entre Vicente Bernedo y Darío Melo, errores en acciones puntuales han terminado influyendo en el marcador de varios partidos de la Liga de Primera. Durante el último fin de semana la UC fue goleada por Deportes Concepción (3-0).

La situación comenzó a tomar fuerza durante el primer semestre con Bernedo como titular indiscutido. El guardameta formado en San Carlos de Apoquindo protagonizó intervenciones que terminaron en conquistas rivales. Ahora está fuera del equipo tras ser suspendido por tres jornadas luego de los incidentes ocurridos al término del clásico frente a Colo Colo.

Uno de los primeros episodios ocurrió en el empate 2-2 frente a Everton. Lucas Soto marcó el 2-0 a los siete minutos del primer tiempo luego de una salida en falso de Bernedo afuera del área. El arquero se equivocó en el pase y el volante convirtió el 2-0 parcial.

El episodio más complejo para Bernedo fue su expulsión ante Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las dudas continuaron semanas después, en la derrota de la UC por 2-1 frente a Unión La Calera. A los 52 minutos, Rodrigo Cáseres marcó el empate luego de un balón en el área en el que Bernedo amagó con salir y luego retrocedió.

En el mismo encuentro llegó otra acción que terminó en el gol del triunfo calerano. A los 83 minutos, Sebastián Sáez convirtió el 2-1. Una salida del arquero cruzado modificó la referencia defensiva de Juan Ignacio Díaz quien llevaba la marca de Kevin Méndez, que asistió al Sacha.

En la derrota 1-0 frente a Universidad de Chile, el único tanto del encuentro llegó a los siete minutos mediante Juan Martín Lucero. Aunque la jugada también involucró errores defensivos, el gol volvió a instalar la discusión sobre la respuesta del arco cruzado, ya que Bernedo no intentó cortar el centro. Incluso terminó dentro del pórtico.

Tras el clásico ante Colo Colo ocurrió el episodio más complejo, Bernedo fue sancionado con tres fechas luego de participar en los incidentes posteriores al compromiso. La suspensión obligó al cuerpo técnico a modificar el arco para los siguientes partidos.

En ese período entró Melo. Su estreno tampoco estuvo exento de complicaciones. En el empate 3-3 frente a Deportes La Serena, otra salida terminó costándole caro a la UC. A los 72 minutos, Gonzalo Figueroa aprovechó una mala decisión de Melo al abandonar el arco para descontar, en una acción que volvió a dejar expuestas las dificultades del equipo para resolver balones largos. Hasta ese instante la UC ganaba por 2-0.

En estadística, se traduce en 10 unidades “perdidas”, por fallos puntuales. Hoy la distancia con Colo Colo, el líder del certamen, es de 15 puntos.

En Cruzados, pese a los problemas, descartan de plano que estén buscando otro guardameta. “Vicente ha hecho un buen campeonato. Tuvo muy buenos partidos en la Copa Libertadores. Es un arquero que tiene potencial y que lo está haciendo bien”, dijo José María Buljubasich a El Deportivo.

Sin ir más lejos, el arribo de Melo a mediados de 2025 respondía a la lógica de darle la confianza a Bernedo. Tras la bullada salida de Thomas Gillier, quien no quiso renovar con Universidad Católica por haber perdido el puesto el segundo semestre de 2024, el club optó por proyectar al guardameta de casa. En ese momento, Melo jugaba en Deportes Melipilla y Cruzados vio como una oportunidad de mercado. Un arquero, que, además, no tendría problemas en asumir un rol secundario en el plantel.