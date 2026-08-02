“Una sí, otra no... pónganse de acuerdo”: el reclamo de Jaime García tras la tarjeta roja en Huachipato ante la U.

La U queda con un futbolista más ante Huachipato. A los 23 minutos del partido disputado en el Estadio Nacional, el jugador Maximiliano Rodríguez fue expulsado por un pisotón sobre Agustín Arce.

El VAR, a cargo de Mathías Riquelme, le advirtió al árbitro principal, Juan Lara, de la jugada y fue a verla al monitor. “Después de la revisión, el jugador de Huachipato pisa el tendón de Aquiles con uso de fuerza excesiva. Decisión final, tarjeta roja”, señaló el juez.

🟥⚽🔵⚫ CON 10



Huachipato quedó con uno menos, tras la revisión del VAR por parte de Juan Lara, por esta dura entrada de Maximiliano Rodríguez sobre Agustín Arce, en la visita de Los Acereros a #LaU.#MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre



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Tras la expulsión, el técnico Jaime García protesto al cuarto árbitro, Miguel Araos, por la decisión. Más que por la acción propia, el entrenador de Huachipato apuntó a los criterios dispares, uno de los reclamos más constantes contra el arbitraje en Chile.

“Es lo que yo te digo. Para algunos sí, después para otros, no. Pónganse acuerdo, huevón. Está bien, yo entiendo, pero pónganse de acuerdo”, señaló el estratega.

Tras el primer tiempo, el entrenador habló con TNT Sports sobre el trámite de la fracción inicial. “Con un hombre menos se pone cuesta arriba. Tenemos que ver cómo lo hacemos para contrarrestar a la U, que está triangulando por dentro y por fuera”, dijo.