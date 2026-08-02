Repasa el triunfo de la U sobre Huachipato que lo deja como único escolta de la Liga de Primera
Los azules se impusieron a los acereros en el Estadio Nacional y quedaron como el rival más cercano al líder Colo Colo.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 2-0 Huachipato
¡Nos despedimos!
Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a leer el comentario del partido en El Deportivo.
¡Final del partido!
90′+4′. Con goles de Vargas y Morales, la U vence a Huachipato en el Estadio Nacional y queda como el único escolta del líder Colo Colo en la Liga de Primera.
Tiempo de adición
90′. Se agregan cuatro minutos más.
Huachipato también hace sus últimos cambios
85′. Entra Luciano Arriagada y Freddy Alegría. Sale Lionel Altamirano y Mario Briceño.
Tarjeta amarilla en Huachipato
84′. Mario Briceño es amonestado por una falta sobre Reyna.
Último cambio en la U
80′. Juan Martín Lucero reemplaza a un ovacionado Eduardo Vargas.
Triple cambio en la U
74’. Entra Ignacio Vásquez, el debutante Gonzalo Reyna y Matías Zaldivia (que vuelve después de una larga lesión). Abandona la cancha Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero.
Tarjeta amarilla en la U
73′. Lucas Barrera es amonestado y queda suspendido para el partido contra Palestino, en la próxima fecha.
Cambios en Huachipato, con uno de arquero incluido
69′. Entra Lucas Velásquez, Sebastián Melgarejo y el golero Sebastián Mella. Sale Ezequiel Martín, Guillermo Guaiquil y el lesionado meta Christian Bravo.
¡Gol de la U!
66′. Después de tanta insistencia, llega el segundo tanto. Los azules movieron la pelota de un lado a otro y, tras un remate de Morales que se desvía en la pierna de un defensor de Huachipato, logran poner el 2-0.
Cambio en la U
61′. Entra Javier Altamirano por Agustín Arce.
¡Gol de la U!
53′. No se puede creer lo que hizo Eduardo Vargas, en uno de los golazos del año en la Liga de Primera. Centro de Assadi y Turboman define con una contorsión increíble. Tremendo.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Azules y acereros disputan el complemento en el Estadio Nacional.
Entretiempo en Ñuñoa
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. La U domina a Huachipato, pero no logra romper el cero en Ñuñoa.
El portero Bravo, la figura acerera
45′+1′. Maxi Guerrero alcanzó a desviar una pelota tras un centro rasante de Hormazábal. El golero intervino de gran manera.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en el Estadio Nacional.
¡Lo que tapó Castellón!
32′. El arquero de la U evita lo que era el gol de Huachipato, luego de que Altamirano anticipara a Ramírez y alcanzara a desviar el balón con un remate con la derecha.
La U sigue intentando con un nuevo remate
27′. Assadi saca un derechazo desde fuera del área, pero el portero Bravo aparece una vez más.
¡Tarjeta roja para Huachipato!
22′. Juan Lara determina que el planchazo de Rodríguez sobre Arce amerita la roja. Los acereros se quedan con uno menos.
¡Revisión en el VAR por una posible roja para Huachipato!
22′. El árbitro Juan Lara va hacia el monitor por una plancha de Rodríguez sobre Agustín Arce.
Ahora lo tuvo Vargas
14’. Dominio total de la U, que carga el ataque por izquierda. Tras un centro rasante de Morales, Turboman alcanza a definir mientras se caía y el portero lo evita mandándola al córner.
El primer remate a portería es por parte de la U
5′. Aránguiz abrió por la izquierda a un Assadi que se metió hasta el área y definió de puntín. El portero acerero contiene al mantenerse firme en el centro del arco.
¡Comienza el partido!
1′. La U y Huachipato ya juegan en el Estadio Nacional.
Todo listo en el Estadio Nacional
Los jugadores de la U y Huachipato ya están sobre la cancha.
La formación titular en Huachipato
La formación titular de la U
Puede ser el único escolta
Tras la caída de la UC en Concepción, los azules tienen la oportunidad de subir al segundo lugar en caso de obtener un triunfo o un empate ante los acereros.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera. Este domingo, les traemos el partido entre Universidad de Chile y Huachipato por la Liga de Primera.
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