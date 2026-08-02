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    Amplían detención de conductor por atropello múltiple en La Unión: Fiscalía evalúa dolo eventual

    El imputado permanecerá detenido hasta el martes 4 de agosto, luego de que el accidente ocurrido en la ruta T-210 dejara dos personas fallecidas. La Fiscalía informó que el conductor registró al menos 1,59 gramos de alcohol por litro varias horas después del hecho.

    Por 
    Felipe Rivera
    Amplían detención de conductor por atropello múltiple en La Unión: Fiscalía evalúa dolo eventual. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos personas fallecidas, un conductor que huyó del lugar y una concentración de alcohol que habría sido aún mayor al momento del impacto marcan la investigación por el atropello múltiple ocurrido en La Unión. El tribunal amplió la detención del imputado hasta este martes, jornada en que la Fiscalía Regional de Los Ríos lo formalizará y definirá si los hechos serán calificados como homicidios con dolo eventual.

    La audiencia fue fijada para el 4 de agosto, a las 12.00 horas, luego de que el Juzgado de Garantía de La Unión acogiera la solicitud del Ministerio Público y ampliara la detención del conductor.

    El plazo adicional permitirá reunir antecedentes para definir los delitos que serán imputados por el atropello ocurrido durante la madrugada del sábado en la ruta T-210, donde el vehículo conducido por el detenido impactó a un grupo de personas y provocó la muerte de dos de ellas.

    La fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahin, explicó que las circunstancias investigadas podrían modificar la calificación jurídica del caso.

    “Este plazo lo solicitamos con la finalidad de poder recabar antecedentes que nos permitan realizar una adecuada calificación jurídica de los hechos, en atención a las múltiples circunstancias concomitantes, que, de acuerdo con lo que nosotros esbozamos en esta primera instancia, podrían incluso determinar la calificación jurídica de esto como un homicidio con dolo eventual”, señaló.

    Conducción en estado de ebriedad

    Las primeras diligencias establecieron que el imputado conducía bajo los efectos del alcohol.

    “Se ha podido determinar la presencia de alcohol en el imputado en una concentración de a lo menos 1,59, de acuerdo con el intoxilizer realizado. Pero esto fue realizado varias horas después de la ocurrencia del accidente, por lo tanto, la concentración proyectada al momento del accidente deberá ser bastante mayor”, explicó la fiscal Chahin.

    Amplían detención de conductor por atropello múltiple en La Unión: Fiscalía evalúa dolo eventual. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Ministerio Público también investiga un eventual consumo de medicamentos psicotrópicos. Según la fiscal, fue la defensa la que informó que el detenido se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y consumía ese tipo de fármacos.

    La eventual combinación de medicamentos con alcohol es uno de los antecedentes que la Fiscalía analizará antes de definir los cargos. Hasta ahora, el consumo de psicotrópicos no ha sido confirmado mediante un examen incorporado al material entregado.

    Fiscalía descarta encubrimiento

    Durante las primeras horas posteriores al atropello surgieron versiones sobre una eventual intervención de familiares para ocultar al conductor. La fiscal descartó que los antecedentes reunidos hasta ahora permitan sostener esa hipótesis.

    Según explicó, Carabineros llegó hasta el domicilio después de localizar el vehículo estacionado en el exterior. El padre del imputado permitió el ingreso de los funcionarios e identificó a su hijo como quien conducía. “El comportamiento que tiene el padre del imputado es de absoluta colaboración con Carabineros”, afirmó Chahin.

    La Fiscalía también identificó a una persona que viajaba como acompañante en el vehículo al momento de los hechos.

    Esa persona prestó declaración en calidad de testigo, debido a que, según explicó el Ministerio Público, la decisión de conducir y la conducción misma correspondieron únicamente al imputado.

    En la audiencia del martes, la Fiscalía comunicará los cargos y solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes según los antecedentes reunidos durante la ampliación de la detención.

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    Más sobre:La UniónFiscalíaDetenciónAtropelloEstado de ebriedadHomicidioNacionalFormalización

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