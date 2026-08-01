Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal
Los jefes comunales cuestionan que la fórmula incluida en la reforma tributaria profundice las brechas entre municipios. Proponen que los US$200 millones comprometidos se distribuyan íntegramente mediante el Fondo Común Municipal.
Un grupo transversal de 104 alcaldes y alcaldesas de oposición solicitó al Presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo a la fórmula de compensación establecida para cubrir los menores ingresos municipales derivados de la exención del pago de contribuciones.
Mediante una declaración pública, los jefes comunales rechazaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y plantearon que los $200 millones dólares comprometidos sean canalizados íntegramente a través del Fondo Común Municipal (FCM), instrumento financiado en más de la mitad por los ingresos provenientes de las contribuciones.
“No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, señalaron los firmantes.
La presentación reúne a autoridades municipales de las 16 regiones y, según los datos difundidos por sus impulsores, representa a comunas con una población total de 7.255.540 habitantes.
El documento contrasta esa postura con la de otros más de 160 municipios que han llamado a aprobar la propuesta del Ejecutivo, los cuales representarían a 5.271.145 personas y cubrirían 14 regiones. De acuerdo con el mismo análisis, entre estos últimos se encuentran siete de las comunas de mayores ingresos del país, mientras que ninguna forma parte del grupo que solicita rechazar la iniciativa.
Acusan una fórmula regresiva
Los alcaldes sostienen que la compensación planteada por el Gobierno concentra parte importante de los recursos en municipios que ya cuentan con mayores ingresos propios, en vez de distribuirlos mediante el principal mecanismo de solidaridad territorial.
En la declaración advierten que las comunas con menos recursos terminarían participando en la compensación de una exención tributaria cuyos beneficios, aseguran, se concentran principalmente en territorios de altos ingresos.
“El mecanismo actual de compensación propuesto por el Gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado”, indica el texto.
Los firmantes argumentan que el debate sobre el financiamiento municipal fue incorporado dentro de una reforma tributaria que no abordaría de manera integral las diferencias presupuestarias existentes entre las comunas.
Por ello, además del veto, solicitaron abrir una discusión sobre una nueva ley de rentas municipales que permita revisar el financiamiento de los gobiernos locales y dirigir mayores recursos hacia los territorios con más necesidades.
Solicitud de veto presidencial
La declaración llama al Mandatario a utilizar su facultad de veto para modificar el mecanismo aprobado y abrir una negociación con los representantes de los municipios.
“Hoy el Presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”, sostuvieron.
La petición fue respaldada por alcaldes de distintas posiciones políticas, entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú; Karina Delfino, de Quinta Normal; Claudio Castro, de Renca; Felipe Muñoz, de Estación Central; Carla Amtmann, de Valdivia; Camila Nieto, de Valparaíso; Orlando Vargas, de Arica, y Eliecer Chamorro, de Calama.
Los firmantes plantean que el mecanismo debe evitar una disputa entre municipios y fortalecer al conjunto de los gobiernos locales. Según indicaron, su propuesta no considera aumentar el monto comprometido por el Estado, sino modificar la fórmula utilizada para repartirlo.
Los alcaldes que firmaron la solicitud
1. Karina Delfino, Quinta Normal
2. Paulina Bobadilla, Quilicura
3. Cristian Navarrete, Paillaco
4. Fares Jadue, Recoleta
5. Luis Barra, Malloa
6. Carla Amtmann, Valdivia
7. Claudia Pizarro, La Pintana
8. Claudio Castro, Renca
9. Tomás Vodanovic, Maipú
10. Christopher White, San Bernardo
11. Felipe Muñoz, Estación Central
12. Ítalo Bravo, Pudahuel
13. Ali Manouchehri, Coquimbo
14. Joel Olmos, La Cisterna
15. Genaro Briceño, Huasco
16. Verónica Arroyo, Mostazal
17. Maximiliano Ríos, Lo Prado
18. Claudio Cumsille, Peralillo
19. Mauro Tamayo, Cerro Navia
20. Eduardo Saavedra, Talcahuano
21. Gustavo Toro, San Ramón
22. Javiera Reyes, Lo Espejo
23. Valentín Vidal, La Estrella
24. Carlos Molina, Chillán Viejo
25. Johnny Piraino, La Calera
26. Uberlinda Aquea, La Higuera
27. Miguel Concha, Peñalolén
28. Adolfo Cerón, Pichidegua
29. Roberto Neira, Temuco
30. Fermín Carreño, Peumo
31. Miguel Rivera, Hualpén
32. Marcelo González, Placilla
33. Carlos Gatica, Coyhaique
34. Cristián Zavala, Camarones
35. Juan Pablo Flores, Las Cabras
36. Freddy Ramírez Villalobos, Concón
37. Rodrigo Montero, Florida
38. Richard Godoy, Pozo Almonte
39. Boris Chamorro, Coronel
40. Cristian Herrera, Monte Patria
41. Denis Cortés Aguilera, Illapel
42. Manuel Francisco Zúñiga Aguilar, El Bosque.
43. Ricardo Fuentes, Hualqui
44. Roberto Córdova, Pichilemu
45. Waldo Valdivia, Requínoa
46. Matías Toledo, Puente Alto
47. Patricio Fernández Alarcón, Cabo de Hornos
48. Mario González Rebolledo, Padre Las Casas
49. Pablo Manríquez Angulo, Juan Fernández
50. José Fica Gómez, O’Higgins
51. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa
52. Dina González Alfaro, Calle Larga
53. Juan Carlos Abud Parra, Machalí
54. Marcelo Waddington Guajardo, Chanco
55. Jaime Escudero, Pirque
56. Mauricio Quiroz, Putaendo
57. Rodrigo Díaz, Catemu
58. René Garcés, Quinchao
59. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda
60. Claudia Medina, Rauco
61. Marcelo Miñañir, Graneros
62. Cristóbal Labra, San Joaquín
63. Camila Nieto, Valparaíso
64. Carmen Juana Olivares, Río Hurtado
65. Juan Carlos Alfaro, Andacollo
66. Cristian Gross, Los Vilos
67. Carmen Castillo, San Felipe
68. Carlos Catalán, Navidad
69. Jorge Romero, Gorbea
70. Patricio Ferreira, Alto Hospicio
71. Gabriel Ahumada, Nancagua
72. Fabián Soto, Chépica
73. Jorge Lozano, Chiguayante
74. Juan Abarca, Coinco
75. Marcela Chamorro, Alhué
76. Roberto Pérez, San José de Maipo
77. Zandra Maulén, El Monte
78. Maglio Cicardini, Copiapó
79. Jaime Briones, Longaví
80. Javiera Yáñez, Curaco de Vélez
81. Alfonso Muñoz, El Tabo
82. Jorge Romero, Cobquecura
83. Eliecer Chamorro, Calama
84. Marcelino Carvajal, Mejillones
85. Claudia Lagos, Lago Verde
86. Baltazar Elgueta, Castro
87. Orlando Vargas, Arica
88. Justo Zuleta, San Pedro de Atacama
89. Filomena Navia, La Cruz
90. Javier Ugarte, Quemchi
91. Boris Acuña, Doñihue
92. José Román, Lolol
93. José Flores, Codegua
94. Marcos Carrillo, San Pablo
95. Wildo Farías González, Teno
96. Rodrigo Valdivia, Panguipulli
97. Andrés Lara, Máfil
98. Juan Rocha, Lanco
99. Fernando Flandes, Futrono
100. Alexis Pineda, Loncoche
101. Marcos Vargas, Queilén
102 Jeannettte Andrade, San Gregorio
103. Carolina Muñoz, Hualañe.
104. Claudio Barudy, Quellón.
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