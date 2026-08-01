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    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal

    Los jefes comunales cuestionan que la fórmula incluida en la reforma tributaria profundice las brechas entre municipios. Proponen que los US$200 millones comprometidos se distribuyan íntegramente mediante el Fondo Común Municipal.

    Por 
    Felipe Rivera
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un grupo transversal de 104 alcaldes y alcaldesas de oposición solicitó al Presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo a la fórmula de compensación establecida para cubrir los menores ingresos municipales derivados de la exención del pago de contribuciones.

    Mediante una declaración pública, los jefes comunales rechazaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y plantearon que los $200 millones dólares comprometidos sean canalizados íntegramente a través del Fondo Común Municipal (FCM), instrumento financiado en más de la mitad por los ingresos provenientes de las contribuciones.

    No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, señalaron los firmantes.

    La presentación reúne a autoridades municipales de las 16 regiones y, según los datos difundidos por sus impulsores, representa a comunas con una población total de 7.255.540 habitantes.

    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal. Imagen referencial.

    El documento contrasta esa postura con la de otros más de 160 municipios que han llamado a aprobar la propuesta del Ejecutivo, los cuales representarían a 5.271.145 personas y cubrirían 14 regiones. De acuerdo con el mismo análisis, entre estos últimos se encuentran siete de las comunas de mayores ingresos del país, mientras que ninguna forma parte del grupo que solicita rechazar la iniciativa.

    Acusan una fórmula regresiva

    Los alcaldes sostienen que la compensación planteada por el Gobierno concentra parte importante de los recursos en municipios que ya cuentan con mayores ingresos propios, en vez de distribuirlos mediante el principal mecanismo de solidaridad territorial.

    En la declaración advierten que las comunas con menos recursos terminarían participando en la compensación de una exención tributaria cuyos beneficios, aseguran, se concentran principalmente en territorios de altos ingresos.

    “El mecanismo actual de compensación propuesto por el Gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado”, indica el texto.

    Los firmantes argumentan que el debate sobre el financiamiento municipal fue incorporado dentro de una reforma tributaria que no abordaría de manera integral las diferencias presupuestarias existentes entre las comunas.

    Por ello, además del veto, solicitaron abrir una discusión sobre una nueva ley de rentas municipales que permita revisar el financiamiento de los gobiernos locales y dirigir mayores recursos hacia los territorios con más necesidades.

    Solicitud de veto presidencial

    La declaración llama al Mandatario a utilizar su facultad de veto para modificar el mecanismo aprobado y abrir una negociación con los representantes de los municipios.

    “Hoy el Presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”, sostuvieron.

    La petición fue respaldada por alcaldes de distintas posiciones políticas, entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú; Karina Delfino, de Quinta Normal; Claudio Castro, de Renca; Felipe Muñoz, de Estación Central; Carla Amtmann, de Valdivia; Camila Nieto, de Valparaíso; Orlando Vargas, de Arica, y Eliecer Chamorro, de Calama.

    Los firmantes plantean que el mecanismo debe evitar una disputa entre municipios y fortalecer al conjunto de los gobiernos locales. Según indicaron, su propuesta no considera aumentar el monto comprometido por el Estado, sino modificar la fórmula utilizada para repartirlo.

    Los alcaldes que firmaron la solicitud

    1. Karina Delfino, Quinta Normal

    2. Paulina Bobadilla, Quilicura

    3. Cristian Navarrete, Paillaco

    4. Fares Jadue, Recoleta

    5. Luis Barra, Malloa

    6. Carla Amtmann, Valdivia

    7. Claudia Pizarro, La Pintana

    8. Claudio Castro, Renca

    9. Tomás Vodanovic, Maipú

    10. Christopher White, San Bernardo

    11. Felipe Muñoz, Estación Central

    12. Ítalo Bravo, Pudahuel

    13. Ali Manouchehri, Coquimbo

    14. Joel Olmos, La Cisterna

    15. Genaro Briceño, Huasco

    16. Verónica Arroyo, Mostazal

    17. Maximiliano Ríos, Lo Prado

    18. Claudio Cumsille, Peralillo

    19. Mauro Tamayo, Cerro Navia

    20. Eduardo Saavedra, Talcahuano

    21. Gustavo Toro, San Ramón

    22. Javiera Reyes, Lo Espejo

    23. Valentín Vidal, La Estrella

    24. Carlos Molina, Chillán Viejo

    25. Johnny Piraino, La Calera

    26. Uberlinda Aquea, La Higuera

    27. Miguel Concha, Peñalolén

    28. Adolfo Cerón, Pichidegua

    29. Roberto Neira, Temuco

    30. Fermín Carreño, Peumo

    31. Miguel Rivera, Hualpén

    32. Marcelo González, Placilla

    33. Carlos Gatica, Coyhaique

    34. Cristián Zavala, Camarones

    35. Juan Pablo Flores, Las Cabras

    36. Freddy Ramírez Villalobos, Concón

    37. Rodrigo Montero, Florida

    38. Richard Godoy, Pozo Almonte

    39. Boris Chamorro, Coronel

    40. Cristian Herrera, Monte Patria

    41. Denis Cortés Aguilera, Illapel

    42. Manuel Francisco Zúñiga Aguilar, El Bosque.

    43. Ricardo Fuentes, Hualqui

    44. Roberto Córdova, Pichilemu

    45. Waldo Valdivia, Requínoa

    46. Matías Toledo, Puente Alto

    47. Patricio Fernández Alarcón, Cabo de Hornos

    48. Mario González Rebolledo, Padre Las Casas

    49. Pablo Manríquez Angulo, Juan Fernández

    50. José Fica Gómez, O’Higgins

    51. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa

    52. Dina González Alfaro, Calle Larga

    53. Juan Carlos Abud Parra, Machalí

    54. Marcelo Waddington Guajardo, Chanco

    55. Jaime Escudero, Pirque

    56. Mauricio Quiroz, Putaendo

    57. Rodrigo Díaz, Catemu

    58. René Garcés, Quinchao

    59. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda

    60. Claudia Medina, Rauco

    61. Marcelo Miñañir, Graneros

    62. Cristóbal Labra, San Joaquín

    63. Camila Nieto, Valparaíso

    64. Carmen Juana Olivares, Río Hurtado

    65. Juan Carlos Alfaro, Andacollo

    66. Cristian Gross, Los Vilos

    67. Carmen Castillo, San Felipe

    68. Carlos Catalán, Navidad

    69. Jorge Romero, Gorbea

    70. Patricio Ferreira, Alto Hospicio

    71. Gabriel Ahumada, Nancagua

    72. Fabián Soto, Chépica

    73. Jorge Lozano, Chiguayante

    74. Juan Abarca, Coinco

    75. Marcela Chamorro, Alhué

    76. Roberto Pérez, San José de Maipo

    77. Zandra Maulén, El Monte

    78. Maglio Cicardini, Copiapó

    79. Jaime Briones, Longaví

    80. Javiera Yáñez, Curaco de Vélez

    81. Alfonso Muñoz, El Tabo

    82. Jorge Romero, Cobquecura

    83. Eliecer Chamorro, Calama

    84. Marcelino Carvajal, Mejillones

    85. Claudia Lagos, Lago Verde

    86. Baltazar Elgueta, Castro

    87. Orlando Vargas, Arica

    88. Justo Zuleta, San Pedro de Atacama

    89. Filomena Navia, La Cruz

    90. Javier Ugarte, Quemchi

    91. Boris Acuña, Doñihue

    92. José Román, Lolol

    93. José Flores, Codegua

    94. Marcos Carrillo, San Pablo

    95. Wildo Farías González, Teno

    96. Rodrigo Valdivia, Panguipulli

    97. Andrés Lara, Máfil

    98. Juan Rocha, Lanco

    99. Fernando Flandes, Futrono

    100. Alexis Pineda, Loncoche

    101. Marcos Vargas, Queilén

    102 Jeannettte Andrade, San Gregorio

    103. Carolina Muñoz, Hualañe.

    104. Claudio Barudy, Quellón.

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    Más sobre:Fondo Común MunicipalContribucionesJosé Antonio KastAlcaldesNacionalFinanciamientoReformaMunicipalidades

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