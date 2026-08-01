Un grupo transversal de 104 alcaldes y alcaldesas de oposición solicitó al Presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo a la fórmula de compensación establecida para cubrir los menores ingresos municipales derivados de la exención del pago de contribuciones.

Mediante una declaración pública, los jefes comunales rechazaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y plantearon que los $200 millones dólares comprometidos sean canalizados íntegramente a través del Fondo Común Municipal (FCM), instrumento financiado en más de la mitad por los ingresos provenientes de las contribuciones.

“No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, señalaron los firmantes.

La presentación reúne a autoridades municipales de las 16 regiones y, según los datos difundidos por sus impulsores, representa a comunas con una población total de 7.255.540 habitantes.

Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal. Imagen referencial.

El documento contrasta esa postura con la de otros más de 160 municipios que han llamado a aprobar la propuesta del Ejecutivo, los cuales representarían a 5.271.145 personas y cubrirían 14 regiones. De acuerdo con el mismo análisis, entre estos últimos se encuentran siete de las comunas de mayores ingresos del país, mientras que ninguna forma parte del grupo que solicita rechazar la iniciativa.

Acusan una fórmula regresiva

Los alcaldes sostienen que la compensación planteada por el Gobierno concentra parte importante de los recursos en municipios que ya cuentan con mayores ingresos propios, en vez de distribuirlos mediante el principal mecanismo de solidaridad territorial.

En la declaración advierten que las comunas con menos recursos terminarían participando en la compensación de una exención tributaria cuyos beneficios, aseguran, se concentran principalmente en territorios de altos ingresos.

“El mecanismo actual de compensación propuesto por el Gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado”, indica el texto.

Los firmantes argumentan que el debate sobre el financiamiento municipal fue incorporado dentro de una reforma tributaria que no abordaría de manera integral las diferencias presupuestarias existentes entre las comunas.

Por ello, además del veto, solicitaron abrir una discusión sobre una nueva ley de rentas municipales que permita revisar el financiamiento de los gobiernos locales y dirigir mayores recursos hacia los territorios con más necesidades.

Solicitud de veto presidencial

La declaración llama al Mandatario a utilizar su facultad de veto para modificar el mecanismo aprobado y abrir una negociación con los representantes de los municipios.

“Hoy el Presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”, sostuvieron.

La petición fue respaldada por alcaldes de distintas posiciones políticas, entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú; Karina Delfino, de Quinta Normal; Claudio Castro, de Renca; Felipe Muñoz, de Estación Central; Carla Amtmann, de Valdivia; Camila Nieto, de Valparaíso; Orlando Vargas, de Arica, y Eliecer Chamorro, de Calama.

Los firmantes plantean que el mecanismo debe evitar una disputa entre municipios y fortalecer al conjunto de los gobiernos locales. Según indicaron, su propuesta no considera aumentar el monto comprometido por el Estado, sino modificar la fórmula utilizada para repartirlo.

Los alcaldes que firmaron la solicitud

1. Karina Delfino, Quinta Normal

2. Paulina Bobadilla, Quilicura

3. Cristian Navarrete, Paillaco

4. Fares Jadue, Recoleta

5. Luis Barra, Malloa

6. Carla Amtmann, Valdivia

7. Claudia Pizarro, La Pintana

8. Claudio Castro, Renca

9. Tomás Vodanovic, Maipú

10. Christopher White, San Bernardo

11. Felipe Muñoz, Estación Central

12. Ítalo Bravo, Pudahuel

13. Ali Manouchehri, Coquimbo

14. Joel Olmos, La Cisterna

15. Genaro Briceño, Huasco

16. Verónica Arroyo, Mostazal

17. Maximiliano Ríos, Lo Prado

18. Claudio Cumsille, Peralillo

19. Mauro Tamayo, Cerro Navia

20. Eduardo Saavedra, Talcahuano

21. Gustavo Toro, San Ramón

22. Javiera Reyes, Lo Espejo

23. Valentín Vidal, La Estrella

24. Carlos Molina, Chillán Viejo

25. Johnny Piraino, La Calera

26. Uberlinda Aquea, La Higuera

27. Miguel Concha, Peñalolén

28. Adolfo Cerón, Pichidegua

29. Roberto Neira, Temuco

30. Fermín Carreño, Peumo

31. Miguel Rivera, Hualpén

32. Marcelo González, Placilla

33. Carlos Gatica, Coyhaique

34. Cristián Zavala, Camarones

35. Juan Pablo Flores, Las Cabras

36. Freddy Ramírez Villalobos, Concón

37. Rodrigo Montero, Florida

38. Richard Godoy, Pozo Almonte

39. Boris Chamorro, Coronel

40. Cristian Herrera, Monte Patria

41. Denis Cortés Aguilera, Illapel

42. Manuel Francisco Zúñiga Aguilar, El Bosque.

43. Ricardo Fuentes, Hualqui

44. Roberto Córdova, Pichilemu

45. Waldo Valdivia, Requínoa

46. Matías Toledo, Puente Alto

47. Patricio Fernández Alarcón, Cabo de Hornos

48. Mario González Rebolledo, Padre Las Casas

49. Pablo Manríquez Angulo, Juan Fernández

50. José Fica Gómez, O’Higgins

51. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa

52. Dina González Alfaro, Calle Larga

53. Juan Carlos Abud Parra, Machalí

54. Marcelo Waddington Guajardo, Chanco

55. Jaime Escudero, Pirque

56. Mauricio Quiroz, Putaendo

57. Rodrigo Díaz, Catemu

58. René Garcés, Quinchao

59. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda

60. Claudia Medina, Rauco

61. Marcelo Miñañir, Graneros

62. Cristóbal Labra, San Joaquín

63. Camila Nieto, Valparaíso

64. Carmen Juana Olivares, Río Hurtado

65. Juan Carlos Alfaro, Andacollo

66. Cristian Gross, Los Vilos

67. Carmen Castillo, San Felipe

68. Carlos Catalán, Navidad

69. Jorge Romero, Gorbea

70. Patricio Ferreira, Alto Hospicio

71. Gabriel Ahumada, Nancagua

72. Fabián Soto, Chépica

73. Jorge Lozano, Chiguayante

74. Juan Abarca, Coinco

75. Marcela Chamorro, Alhué

76. Roberto Pérez, San José de Maipo

77. Zandra Maulén, El Monte

78. Maglio Cicardini, Copiapó

79. Jaime Briones, Longaví

80. Javiera Yáñez, Curaco de Vélez

81. Alfonso Muñoz, El Tabo

82. Jorge Romero, Cobquecura

83. Eliecer Chamorro, Calama

84. Marcelino Carvajal, Mejillones

85. Claudia Lagos, Lago Verde

86. Baltazar Elgueta, Castro

87. Orlando Vargas, Arica

88. Justo Zuleta, San Pedro de Atacama

89. Filomena Navia, La Cruz

90. Javier Ugarte, Quemchi

91. Boris Acuña, Doñihue

92. José Román, Lolol

93. José Flores, Codegua

94. Marcos Carrillo, San Pablo

95. Wildo Farías González, Teno

96. Rodrigo Valdivia, Panguipulli

97. Andrés Lara, Máfil

98. Juan Rocha, Lanco

99. Fernando Flandes, Futrono

100. Alexis Pineda, Loncoche

101. Marcos Vargas, Queilén

102 Jeannettte Andrade, San Gregorio

103. Carolina Muñoz, Hualañe.

104. Claudio Barudy, Quellón.