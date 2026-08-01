Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

Desde hace siete años que SQM empezó a incluir la palabra “futuro” en sus conversaciones. El permiso ambiental para explotar litio en el salar de Atacama terminaba el 2030 y la compañía debía dibujar su continuidad operacional.

El gobierno de Gabriel Boric impulsó la Estrategia Nacional del Litio el 2023 y le entregó el mandato a Codelco para que entrara al negocio. Pero además, le impuso otro encargo, relacionado con lo que ya entonces trabajaba SQM. En abril de 2023, Boric exigió “la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ambiental en la recuperación del litio como, por ejemplo, la extracción directa con reinyección de salmuera”.

Novandino Litio llama “Salar Futuro” al proyecto ambiental que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a inicio de julio, el que compromete una inversión de US$ 3.000 millones. El proyecto, un detallado y extenso diseño técnico que permite que la operación continúe hasta el 2060, introduce un conjunto de innovaciones tecnológicas que prometen eliminar el consumo de agua continental en un plazo de cinco años, tomando como punto de partida el inicio de la construcción de la iniciativa.

Entonces, ¿de dónde vendrá el agua para la operación? La respuesta está en el mismo material que se extrae del salar de Atacama, uno de los más grandes del mundo. Gráficamente funciona así: en una botella de salmuera del salar, por ejemplo, dos tercios serían agua y el tercio restante, sales. Gran parte de este recurso hídrico hasta ahora no se aprovecha.

Hace dos años, Novandino estaba en plena etapa de pruebas para descifrar el diseño que usaría para su operación. Probó al menos 20 pilotos a escala, ensayando tecnologías vinculadas a extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), reinyección de salmueras y disminución del uso de agua continental.

El resultado de las pruebas no llevó a los expertos a una tecnología en particular que por sí sola respondiera a las necesidades productivas que el salar exigía, sino que terminó en una combinación de los procesos que la empresa consideró más eficientes.

Fue el caso del DLE, por ejemplo. La tecnología de extracción directa se presentó en los últimos años, tanto por autoridades como por el sector, como una importante solución para producir litio con baja huella ambiental. Pero en lo concreto, analizan conocedores del proyecto, la solución es una pieza más de un engranaje mayor, que se complementa a otras herramientas potentes que tienen el mismo objetivo: purificar el litio.

Operación de litio

Es un color verdoso, casi amarillo, el que usualmente se ve en las imágenes de litio. Aquella es la salmuera. Desde los cielos, las fotografías del salar de Atacama muestran un conjunto de piscinas de evaporación solar en las que se deposita la salmuera desde los pozos de extracción. El sol, como fuente de energía, produce la evaporación del agua y la concentración del litio.

Esa clásica fotografía cambiará con los años. Si el proyecto consigue sus permisos ambientales y se mantiene como ingresó, paulatinamente las piscinas de evaporación se verán reducidas de forma importante.

De un total de 4.550 hectáreas, donde están las principales áreas de pozas de evaporación, 2.426 hectáreas serán conservadas para este propósito, mientras que el resto tendrá otros fines en la operación. Algunas zonas serán reutilizadas para instalar infraestructuras.

Hoy buena parte del agua en las piscinas se evapora. La propuesta de la compañía plantea un nuevo proceso para ello, llamado evaporación forzada o evaporación mecánica, que permite la recuperación de 5 litros por segundo (l/s) de agua.

Básicamente, es como un calefón por el cual pasa la salmuera y que, mediante una caldera de calor, genera vapor para acelerar el procesamiento. El trabajo de una piscina de evaporación típica, que podía durar unos 14 meses, se reducirá a cuatro, indican quienes conocen el proyecto de Novandino.

Además, Salar Futuro sumó la tecnología de nanofiltración, que purifica la salmuera al capturar las moléculas de litio, disminuyendo las impurezas y los compuestos que no son de interés.

Después de esas etapas, la salmuera purificada despachada a la planta química de litio Carmen, donde el mineral es transformado en carbonato e hidróxido de litio para comercializar.

Pero el proyecto considera una fase adicional de purificación, el famoso DLE. En general, a esta etapa llegan minerales de magnesio y sulfato con pequeñas cantidades de litio, suficientes para ser de interés. La etapa se lleva a cabo mediante una columna con un material especial que atrae las partículas de litio y las separa de las demás.

El siguiente proceso es la osmosis inversa, en el que se extrae el agua contenida del litio separado en la DLE. Tanto esta como la etapa de evaporación mecánica capturan agua desde la salmuera. Los procesos de osmosis inversa y nanofiltración no son nuevos, han sido utilizados en otras industrias como la alimentaria y sanitaria. El desafío aquí fue adaptar las tecnologías para procesar litio con las condiciones propias del salar.

El permiso ambiental que tramita Novandino busca disminuir anualmente el bombeo y extracción de salmuera a 822 litros por segundo (l/s) en 2028, desde pozos existentes como nuevos, que hasta ahora son 403. Hoy está autorizada una extracción de 1.600 l/s, pero se están empleando 1.166.

Lo clave aquí es que una importante cantidad de salmuera acondicionada se reinyectará al salar sin litio. Al séptimo año después de comenzado el proyecto, se devolverá como mínimo 300 l/s, lo que incluso podría aumentar hasta 700 l/s.

A la chilena

Con estas implementaciones y otras más, Novandino busca reducir a la mitad la extracción de salmuera, mientras extrae, mediante las fases descritas, la mayor cantidad de partículas de litio disponibles. En su producción más alta estimada, la compañía alcanzaría 470 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), compuestas por 330 mil toneladas de concentrado y 140 mil de sulfato.

“Es posible producir más litio utilizando menos recursos naturales, incorporando tecnologías que hemos desarrollado y validado durante años”, indicó el gerente general de Novandino Litio, Carlos Díaz, cuando se presentó el proyecto a evaluación ambiental.

Salar Futuro integrará un conjunto de tecnologías. Algunas nuevas, otras no, provenientes de industrias distintas, incluso de la minería no metálica. A quienes están detrás de este proyecto usualmente les preguntan a qué profesional extranjero ficharon para el proyecto, o de qué país sacaron la tecnología.

Pero internamente afirman que este fue un proceso que se fue puliendo con los años, afinando cada tecla con pruebas pilotos y discusiones que perfeccionaron el plan maestro. En la compañía hablan más bien de una elaboración propia, made in Chile. A la chilena.