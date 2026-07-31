Excanciller Valdés cuestiona actuar del embajador de EE.UU. en Chile y se suma a las críticas contra Pérez Mackenna

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El exembajador de Estados Unidos en Chile y exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Juan Gabriel Valdés, criticó al actual representante de la superpotencia en el país, Brandon Judd. Valdés arremetió contra Judd por interpelar a los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, luego de que criticaron el arancel de castigo de 12,5% de Estados Unidos.

“Es un hecho bastante lamentable. Pienso que el embajador no ha entendido bien que él no es parte del sistema político chileno. Él no forma parte del debate político (...) es la tercera o cuarta vez que lo hacer”, dijo Valdés en entrevista con radio Pauta.

El 30 de octubre, pocos días antes de viajar a Santiago, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, asistió a un almuerzo con su par chileno, Juan Gabriel Valdés, en la residencia del diplomático chileno en Washington. Foto de Instagram de la Embajada de Chile en Estados Unidos.

Sobre el rol de Judd, el también exembajador en Argentina, en las Naciones Unidas y España comentó que “él tiene que informar a su gobierno de lo que declaran las autoridades chilenas y recibir instrucciones que transmitirá la Cancillería. Pero no es parte de un debate político nacional. Y menos aún en un tono de amenaza”.

“No están hablando en un país menor al cual pueden haber estado acostumbrados históricamente a tratar de otras maneras. Chile es un país que se respeta”, agregó.

Además, Valdés planteó sus reparos incluso si hubiera sido el caso de otra potencia como China. “Yo habría dicho exactamente lo mismo respecto a un embajador chino”, dijo.

Sobre el correcto actuar de los ministros de Defensa y Agricultura, Valdés dijo que “ese es otro tema”.

“El ministro (Francisco Pérez Mackenna) tiene razón cuando dice que no pueden haber varios ministros participando en un debate de esta naturaleza. Creo que es importante que la Cancillería recupere lo que ha sido siempre su trabajo: expresar la opinión del Presidente de la República, que es quien conduce la política exterior de Chile”, dijo sobre el tema.

Juan Gabriel Valdés.

En relación con el rol de Pérez Mackenna comentó que debió haber salido a hablar antes que sus pares y el embajador de Estados Unidos en Chile. “Si el ministro se queda callado y no habla de un tema, obviamente que abre la puerta para que otros lo hagan (...) No le conviene a Chile que el canciller esté callado cuando ocurren situaciones tan complejas como la que ocurre en torno al 12,5% que aplique a Estados Unidos a Chile”, dijo.

En esa línea, Valdés se sumó a las críticas que planteó el exministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz.

Otro de los reparos al canciller fue que dijera que Estados Unidos era el socio principal de Chile y luego se le aplicara la mayor sobretasa posible versus otros que recibieron una de 10%.

“Eso necesita una explicación inmediata, cuatro días de reflexión, para que todo el mundo opine antes que él, obviamente que genera una disminución del rol de la Cancillería en el país”, comentó.