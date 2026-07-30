Excanciller Muñoz critica la estrategia de Pérez Mackenna por arancel de castigo de Estados Unidos contra Chile

El exministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, rechazó la actual estrategia que lleva adelante el actual canciller Francisco Pérez Mackenna tras la imposición del arancel de castigo más alto por parte de Estados Unidos.

“Evidentemente es una violación del Acuerdo de Libre Comercio Bilateral entre Estados Unidos y Chile, y por lo tanto, a mi juicio, no se sustenta el pronunciamiento ideológico que hizo el canciller al decir que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile, porque a un socio estratégico de esta naturaleza no se le trata de manera discriminatoria, como ha sido el caso con Chile”, dijo Muñoz en entrevista con Radio13C.

En esa línea, Muñoz comentó que “en política internacional hay que tener claridad y velar siempre por los intereses del país y por la autonomía nacional, porque al propio presidente Trump no le interesan los alineamientos ideológicos, le interesan los negocios, le interesa cómo le vaya a sus productos y a sus empresas”.

“Que alguien diga: mire, somos los más fervientes aliados y este es nuestro principal socio estratégico; yo creo que es indiferente a Trump”, dijo sobre la gestión del ministro Pérez Mackenna en la materia.

El excanciller apuntó que Chile debe buscar no enfocarse en un solo país y mantener las negociaciones con el número mayor de países. “Un país como el nuestro, que es relativamente pequeño o mediano, abierto al mundo, necesita tener la flexibilidad de muy buenas relaciones con muchos países, y no amarrarse con un pronunciamiento que ha probado ser errado”, agregó.

Además, Muñoz respaldó las críticas de los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, al arancel de castigo que impuso Estados Unidos.

“Lo que dijo el ministro de Defensa, a mí me pareció, por lo demás, bastante ajustado a la realidad, es decir, esto fue un tratamiento injusto y erosiona la confianza mutua que debe existir entre dos países como Estados Unidos y Chile. Y bueno, el ministro de Agricultura, lo mismo, especialmente por un sector que sería afectado si se mantiene este 12,5%, y que solo en las frutas serían alrededor de US$400 millones”, comentó.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna intentó poner paños fríos a la controversia y aunque evitó entrar en cualquier crítica a las declaraciones de los ministros, advirtió que las negociaciones con Estados Unidos las lleva su ministerio.

“Estamos hablando de un perjuicio y un golpe discriminatorio, porque hay otros países que van a estar en mejores condiciones que Chile, ya que van a estar con el 10% de arancel base y no el 12,5% (máximo que tiene Chile) para entrar con sus productos (más) competitivos a los nuestros al mercado norteamericano. Entonces esto es una situación particularmente compleja y con un manejo errado, a mi juicio, hasta ahora”, dijo.

Sobre cómo afrontar la situación, Muñoz comentó que “no hay que radicalizar la situación tampoco, pero hay que negociar con firmeza, desde una posición de autonomía nacional y con antecedentes técnicos, que es lo fundamental”.

“Siempre Chile ha hecho eso de manera seria, pero sin alinearse ideológicamente porque es una muy mala señal no solo a Estados Unidos, ya que puede percibir debilidad en nuestra parte, sino que también al resto de la comunidad internacional”, comentó y también hizo alusión a cuidar las relaciones con China, el principal socio comercial de Chile.

Muñoz también criticó al canciller por decir que con Estados Unidos somos amigos. “En relaciones internacionales no hay amigos, no hay amistades, hay intereses (...) yo defiendo los intereses de Chile, Estados Unidos defenderá los suyos y ahí veremos en una negociación cómo salimos”.