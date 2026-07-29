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    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    “A lo largo de sus trayectorias, cada uno de ellos ha realizado una contribución relevante al crecimiento y desarrollo de la compañía", dijo el gerente general de LarrainVial, Andrés Trivelli.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Pablo Vásquez R.

    Cuatro nuevos socios incorporará LarrainVial. Mediante una comunicación interna, Andrés Trivelli, gerente general del banco de inversión, detalló que el pasado 20 de julio el directorio aceptó la propuesta del comité ejecutivo de incorporar al partnership a cuatro ejecutivos.

    En concreto, se incorporará como socios Andrés Urzúa, actual gerente general de la corredora; Ricardo Rivero, head de local rates de LV Capital y gerente general de LarrainVial sociedad Agente de Bolsa de Perú; Sebastián Ramírez, gerente de renta variable chilena de LarrainVial Asset Managment; y Martín Benítez, head of institutional sales de LarrainVial Asset Managment.

    “A lo largo de sus trayectorias, cada uno de ellos ha realizado una contribución relevante al crecimiento y desarrollo de la compañía, destacándose por su excelencia profesional, capacidad de liderazgo, espíritu innovador y compromiso con nuestros clientes”, dijo Trivelli.

    Junto con ello, destacó que “su incorporación como socios reconoce el aporte que han realizado desde sus respectivas áreas y su compromiso con el futuro de LarrainVial, contribuyendo a consolidar una com0añía cada vez más sólida y con creciente presencia regional, preparada para enfrentar los desafíos de los próximo años”.

    Más sobre:MercadoLarrainVialEjecutivosAndrés Urzúa

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