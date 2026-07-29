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    Utilidades de Colbún se desploman 50% en el primer semestre y son las menores en cinco años

    Entre enero y junio, las ganancias de la compañía llegaron a US$61 millones, el menor resultado desde 2021 cuando registraron pérdidas por US$ 4 millones. Los ingresos de la firma crecieron 5% y alcanzaron los US$ 858 millones.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Las oficinas de Colbún.

    Colbún, el brazo eléctrico del grupo Matte, reportó utilidades por US$ 61 millones en los primeros seis meses del año, desplomándose 50% contra el mismo lapso de 2025. Es el ejercicio semestral más bajo registrado desde 2021, cuando anotó pérdidas por US$ 4 millones.

    La compañía explicó a través de un comunicado que la baja se debió “al deterioro del resultado no operacional, asociado principalmente a efectos extraordinarios no recurrentes, entre los cuales se encuentra el costo por la cancelación anticipada de contratos de carbón firmados en 2022; y a un mayor gasto financiero”.

    Las ventas de Colbún anotaron mejores resultados que el año pasado, totalizando US$ 858 millones en el periodo y creciendo 5%. En este aspecto, el segundo trimestre de este año, con US$ 449 millones, fue mejor que el segundo del año pasado en 12%.

    Colbún atribuyó dicha variación trimestral a “mayores ventas de energía y potencia en Chile, asociadas al mayor volumen comercializado en el mercado spot como consecuencia de la mayor generación registrada durante el trimestre, junto con mayores precios spot, y mayores ingresos provenientes de clientes regulados en Perú, producto de la incorporación del contrato con Pluz Energía y del aumento de la potencia contratada por Electro Oriente”.

    En tanto, el Ebitda de la firma totalizó US$ 290 millones en el semestre, reflejando una caída de 9% frente a los US$ 319 millones de enero-junio del año pasado. “Esta variación se explica principalmente por el impacto de la interrupción del sistema de transporte de gas natural de TGP durante el 1T26, que obligó a Fenix a operar temporalmente con diésel y a realizar mayores compras de energía para abastecer sus compromisos contractuales”, analizó.

    Afectó también el menor margen bruto acumulado en el país, lo que está vinculado a ventas más bajas en los clientes regulados y mayor consumo de carbón, lo que fue parcialmente compensado por mejores ventas de energía y potencia registrada en el segundo trimestre.

    Generación de energía crece

    El primer semestre de este año Colbún vendió 5.947 GWh de energía, 4% más que los mismos seis meses del año pasado. Gran parte de estas ventas provinieron de los clientes libres, que son los grandes consumidores de energía que tienen la facultad de negociar directamente con las empresas sus contratos de suministro, por un total de 5.065 GWh, creciendo levemente 3%.

    Colbún señaló que la variación positiva se debió a “ventas en el mercado spot por 469 GWh, asociadas a los excedentes generados durante el segundo trimestre, y un aumento de 142 GWh en las ventas a clientes libres, impulsado principalmente por la entrada en vigencia de nuevos contratos y ajustes en contratos existentes”.

    Eso sí, indicó que “estos efectos fueron parcialmente compensados por una disminución de 383 GWh en las ventas a clientes regulados, principalmente producto del vencimiento del contrato con Enel Distribución”. Este contrato, adjudicado el 2006, venció en diciembre de 2025.

    En tanto, la generación eléctrica en base a gas, la mayor de la compañía, alcanzó a 1.740 GW, aumentando 1%. Le siguió la energía eólica por 974 GWh, registrando un avance de 44% frente al año pasado.

    “Esta variación se explica principalmente por una mayor generación térmica en base a carbón (+566 GWh), producto del retorno a operación de la central Santa María, la cual no registró generación durante el 2T25 debido a la indisponibilidad derivada del siniestro ocurrido en marzo de dicho año”, dijo la compañía.

    También mejoró el resultado “una mayor generación eólica (+176 GWh), explicada principalmente por una mayor contribución del Parque Eólico Horizonte, que durante el período comparable se encontraba aún en etapa de puesta en servicio, y una mayor generación térmica en base a gas (+103 GWh), asociada a un mayor despacho económico de las unidades del Complejo Nehuenco, en un contexto de mayor disponibilidad de combustible y aumento de los costos marginales hacia el cierre del trimestre”.

    Más sobre:ColbúnResultado financieroResultados de empresasPrimer semestre2026

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