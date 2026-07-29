El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, valoró el cierre del juicio penal contra Álvaro Jalaff por el caso Factop. Sepúlveda resaltó el procedimiento abreviado para evitar el juicio oral en el contexto de que se acreditaron los delitos imputados por la fiscalía y en base a los antecedentes que aportó Álvaro Jalaff. “Lo relevante es que el tribunal dio a conocer que va a dictar una sentencia condenatoria en contra del señor Jalaff en idénticos términos a los cuales la fiscalía lo acusó“, dijo Sepúlveda. En detalle, el fiscal resaltó que Jalaff será “condenado a cinco años de presidio, de privación de libertad, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva y además condenado a pagar dos multas muy relevantes por distintas infracciones penales que conllevan pago de multa al fisco de Chile”. Según informó Pulso, el exsocio de Grupo Patio se sometió a un procedimiento abreviado para evitar el juicio oral, lo que implicó aceptar los cargos y comprometer el pago de multas de $220 millones en la arista del CDE y $500 millones en la del SII. Sin embargo, el SII objetó el monto, argumentando que no cubre ni el 50% de los perjuicios, aspecto que se debatirá hasta el cierre de la audiencia. Respecto al rol de Álvaro Jalaff en el caso Factop, él es apuntado como uno de los actores protagónicos en la arista financiera de este esquema. El caso trata de acusaciones de delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una “caja chica” para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, entre otras aristas. Ante este contexto, la fiscalía le imputó delitos en línea con la arista financiera y no se perserveró por los delitos de soborno y lavado de activos. Mientras que por el actuar de Jalaff durante el proceso de investigación del caso, el fiscal comentó que entregó “información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos (...) como también efectivamente ha tenido una participación de distintas maneras en todos los delitos (financieros) que mencioné anteriormente, con algunos de ellos como cómplice y otros como autor”. “Existía una voluntad no solo de colaborar, sino también de reparar, en la medida de lo posible, a los que fueron afectados por los hechos delictivos”, dijo el fiscal respecto a la participación de Álvaro Jalaff en el proceso. Por su lado, Jorge Gálvez, abogado representante del fondo inglés Global, querellantes en el caso Factop, señaló que “como querellantes, estamos muy conformes con que el Sr. Álvaro Jalaff haya sido condenado y valoramos que haya rebajado su condena, en base a las compensaciones económicas que hizo a las víctimas del fraude de Factop”.