Tras la salida de Neymar: Carlo Ancelotti anuncia revolucionario plan para que Brasil vuelva a dominar el fútbol mundial

Tras la salida de Neymar: el plan de renovación de Carlo Ancelotti en Brasil con el que apunta al Mundial 2030. Foto: @cbf_futebol

Brasil vive días de cambios. Tras el nuevo fracaso del Scratch en la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti realiza una serie de modificaciones apuntando al próximo proceso. En la CBF habían extendido su vínculo justo antes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Una señal inequivoca de que, más allá del resultado en Norteamérica, el técnico cuenta con el respaldo de la directiva. Pese a que solo llegó a octavos de final y fue eliminado ante Noruega, Carletto no ha sido puesto en duda.

Ahora lidera la revolución de la Canarinha. Lo hace en pleno desarrollo de modificaciones. Por ejemplo, este martes, Neymar confirmó que no seguirá jugando por la Verdeamarela. “Mi momento en la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida. Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no lo quiero”, señaló el atacante tras el triunfo del Santos ante Universidad Central de Venezuela en la Copa Sudamericana.

Carlo Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), retomando as atividades presenciais com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Ele se reuniu com o Departamento de Seleções, na sede da CBF, para traçar os planos visando aos próximos compromissos da equipe.… pic.twitter.com/2x54a7Gv1z — brasil (@CBF_Futebol) July 28, 2026

Tras sus vacaciones, Ancelotti llegó este martes a Río de Janeiro y se reunió con el Departamento de Selecciones Nacionales. Ahí dio a conocer los lineamientos del Scratch apuntando al futuro. “Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron con nosotros en la Copa del Mundo y que todavía tienen mucho que aportar a la selección brasileña”, señaló.

En la instancia estuvo con Rodrigo Caetano, coordinador general; Cícero Souza, gerente general, Juan Santos, coordinador técnico; Cristiano Nunes, coordinador de preparación física; Bruno Baquete y Thomaz Araújo, analistas de rendimiento; Guilherme Passos, fisiólogo; y Sérgio Dimas, supervisor general.

Caetano también habló tras la reunión. “Esto marca el inicio de una nueva etapa en nuestra labor al frente del Departamento de Selecciones Nacionales. Trabajaremos arduamente durante este periodo para poder representar bien a nuestro país en todas las competiciones que se avecinan, comenzando con las Eliminatorias para el Mundial y la Copa América”, dijo.