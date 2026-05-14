Brasil tiene a Carlo Ancelotti para rato. Ni siquiera la campaña que cumpla en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá alterará la permanencia del técnico italiano en la banca de la Canarinha.

A través de sus plataformas oficiales, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que el estratega italiano seguirá en su cargo, al menos, hasta 2030. Es decir, encabezará un nuevo proceso mundialista.

Carlo Ancelotti para rato: Brasil anuncia la extensión del contrato con el extécnico del Real Madrid

La satisfacción brasileña por el trabajo del europeo es total. “¡Brasil sigue bajo el mando de uno de los mayores entrenadores de la historia! Compromiso, continuidad y confianza para llevar a la Selección Brasileña aún más lejos. El camino continúa. Nuestro sueño también“, expresa la Confederación Brasileña de Fútbol, a través de sus plataformas oficiales.

“La continuidad de Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil —el equipo más laureado en la historia del fútbol mundial— refleja no solo el apoyo de la CBF a su labor, sino también la confianza que se ha ganado de la plantilla y de la afición brasileña desde su llegada a finales de mayo de 2025″, complementa la entidad, mediante una declaración pública.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

“Desde que asumió el cargo, el técnico italiano se ha convertido en una figura clave para el fortalecimiento del fútbol brasileño, trabajando estrechamente con diversas áreas de la CBF y consolidando una relación marcada por la identificación, la excelencia y la estabilidad”, consigna.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva. Trabajamos a diario para mantener a Brasil al más alto nivel del fútbol mundial, prestando especial atención al desarrollo de otras selecciones nacionales, a las competiciones organizadas por la CBF y al fortalecimiento de los clubes y federaciones de todo el país”, declaró Samir Xaud, el presidente de la entidad.

Ancelotti está feliz: “Queremos más”

Ancelotti también está feliz. “Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo”, expresó al sitio corporativo.

“Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, declaró el entrenador.

Ancelotti se ganó el aprecio de los brasileños en poco tiempo. Fue anunciado como entrenador de la selección brasileña en mayo de 2025. En su primer año al frente del equipo, dirigió a la Seleção en diez partidos, con cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Bajo su dirección, Brasil anotó 18 goles y recibió ocho.