“Chao al ‘semioficialismo’”: desmarque de diputados RN en megarreforma desata críticas de la UDI y republicanos

Eran las 0:26 horas de este miércoles, cuando el diputado Diego Schalper decidió salir a dar explicaciones. Minutos antes, él -junto a su compañero de bancada, Eduardo Durán- fueron los dos parlamentarios del oficialismo que votaron en contra de la eliminación de la franquicia tributaria del Sence y permitieron que se rechace.

“Decidimos votar en contra de eliminar la franquicia del Sence porque creemos que el camino es corregir este vehículo de capacitación de cara a la comisión de Trabajo, que sesionará el lunes. Debemos perseverar en vehículo que beneficia a miles de trabajadores y que demuestra nuestro compromiso con un desarrollo integral de las personas. Y corregirlo. Con cambios de fondo”, escribió el jefe de bancada RN en su cuenta de X.

Quien de forma más severa le llamó la atención fue el diputado Eduardo Crettón, de la UDI. “El gobierno tiene que dejar de premiar a los ‘oficialistas a la carta’. Esos que quieren disfrutar de todos los beneficios de ser gobierno, pero que no están dispuestos a pagar ningún costo”, escribió en X, aunque sin mencionar a nadie en particular.

El mensaje fue compartido por el diputado Cristián Araya, de republicanos, quien comentó: “+1. Chao al ‘semioficialismo’. ¿A quién debemos etiquetar?“. Luego, borró el post.

En conversación con este medio, el diputado Cretton complementó: “El gobierno en el tema del Sence escuchó y se comprometió a introducir mejoras, pero aún así RN lo terminó votando en contra. Yo creo que quien debiese dar las explicaciones es el ministro de Segpres, que es militante de RN. Acá nadie puede pretender ser oficialismo solo cuando le conviene”.

El emplazamiento de Cretton al ministro García Ruminot es extendido en el oficialismo. Distintos dirigentes reconocen que es insólito que sea precisamente el partido en que milita el responsable de cuadrar a las bancadas del oficialismo en el Congreso el que se desordene. Aún más cuando la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo, también es RN.

Valparaiso, 8 de abril 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el resto del oficialismo no podían creerlo. Durante los dos primeros meses de gobierno, fueron varios los parlamentarios de RN los que hicieron ver sus diferencias con el gobierno en distintas materias. El episodio que más molestó en el Ejecutivo fue cuando la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, cuestionó la decisión del gobierno de solicitar la renuncia de Priscilla Carrasco en el Sernameg pese a su cáncer. La senadora María José Gatica (también RN) se sumó a esas críticas.

Sin embargo, desde RN se han esforzado en enfatizar que, al momento de votar, los votos de sus bancadas estarán con el gobierno. Lo ocurrido anoche con Schalper y Durán, sin embargo, pone eso en entredicho.

“No es novedad que el diputado Schalper tenga este tipo de decisiones frente a iniciativas del gobierno. Hemos sido testigos de otras situaciones. Ahora, ellos están en su derecho de tener una opinión distinta. Pero es diferente cuando se expresa esa diferencia en una materia tan importante y sensible como es este proyecto. Debemos hacer los mejores esfuerzos por que en iniciativas como esta, que van a tener una trascendencia no menor en el futuro de nuestro país, estemos alineados”, sostuvo el diputado UDI Sergio Bobadilla.

A diferencia de Cretton, eso sí, Bobadilla quita responsabilidad a García. “Aquí el ministro ha hecho sus mejores esfuerzos por alinear a todos los que apoyamos al gobierno, pero todos sabemos que particularmente el diputado Schalper tiene un comportamiento muy diferente al resto de los que apoyamos al gobierno”, dijo.

“Tanto yo como la mayoría de los chilenos esperamos que quienes son gobierno (…) se comporten como oficialismo y, por lo tanto, voten a favor de los proyectos de ley que son relevantes para este gobierno. Esta ley que está hoy día en discusión ha sido señalada por el propio Presidente como una norma muy importante para lo que se quiere hacer en los próximos cuatro años. Es relevante, son varios ajustes, algunos pequeños, pero que todo en conjunto nos pueden hacer volver a la senda del crecimiento. Y creo que todos los parlamentarios oficialistas deberían estar en la misma página”, dijo el diputado republicano Stephan Schubert.

Incluso desde fuera de los partidos de gobierno hubo llamados de atención a RN. “¿Habrán nacido los nuevos díscolos del oficialismo? Me parece insólito que RN en este momento clave se haya descolgado del gobierno, en esta ley que tiene altas expectativas. Es aquí donde se deben demostrar los apoyos”, dijo la diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario.

En respuesta a los cuestionamientos, el diputado Schalper dijo a este medio: “La postura de RN es institucional, de los diputados y senadores del partido, y comunicada incluso al Presidente de la República, el que tiene claro que constituir un gobierno de unidad y aspirar a una mayoría estable en el tiempo, supone escuchar las distintas miradas”.

“Nosotros acá defendimos un principio clave: el desarrollo humano integral de las personas. Y lo hicimos para que esta reforma -que apoyamos entera- tenga empatía y proyección. Estoy seguro que daremos con una solución que ajuste el gasto y al mismo tiempo defienda la capacitación de los que la necesita para su desarrollo profesional”, agregó.