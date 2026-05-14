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    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria

    En lo que va de este 2026, la Seremi de Salud RM ha realizado 92 sumarios y 56 prohibiciones de funcionamiento a establecimientos de salud.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Seremi de Salud RM decreta prohibición de funcionamiento a clínica estética en Las Condes

    Esta jornada, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, realizó una fiscalización a una clínica estética ubicada en la comuna de Las Condes, y en donde se comprobó que se estaban realizado procedimientos de cirugía mayor, como liposucción, implante de glúteos, entre otros, sin contar con autorización sanitaria para ello.

    “Acá teníamos un centro con dos pabellones con aprobación sanitaria para procedimientos menores, pero donde se estaban realizando procedimientos de cirugía mayor. Y eso es muy grave”, manifestó la autoridad sanitaria.

    Según detalló Venegas, la denuncia “llegó a través de OIRS, y fue una paciente que se hizo un procedimiento acá y tuvo consecuencias en su salud”.

    “Realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria representa un riesgo inminente para la salud de los pacientes, ya que no están resguardadas las condiciones básicas de calidad y seguridad de la atención, lo que puede producir graves lesiones, incluso la muerte en los casos más graves”, advirtió.

    En lo que va de este 2026, la Seremi de Salud RM ha realizado 92 sumarios y 56 prohibiciones de funcionamiento a establecimientos de salud, en donde se reiteran deficiencias graves, como la falta de autorización sanitaria vigente, la realización de procedimientos que exceden lo autorizado y la realización de procedimientos por personal no habilitado.

    “No nos confundamos, la salud no es un juego y aquí también voy a hacer el llamado a los gremios a este tipo de actividades a que no traten de pasar por sobre la ley y sobre lo que está estipulado en el Código Sanitario, en donde está todo descrito”, señaló.

    Recomendaciones a la ciudadanía:

    • Antes de someterte a un procedimiento estético solicita la Resolución de Autorización Sanitaria, la cual indica el tipo de establecimiento autorizado y qué intervenciones pueden realizar.
    • Corrobora que el médico tratante y todo el equipo que realizará el procedimiento esté inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales Superintendencia de Salud.
    • Si el médico, o algún integrante del equipo de salud no acreditan su habilitación profesional, el centro médico no está autorizado por la Seremi de Salud, u ofrece efectuar un procedimiento o intervención que no corresponde al tipo de establecimiento autorizado, realiza tu denuncia en oirs.minsal.cl.
    Más sobre:NacionalSaludSeremi de Salud RMLas Condes

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