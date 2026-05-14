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    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    El largometraje presentará contenido inédito de ensayos y backstage de la gira Oasis Live ’25, además de entrevistas a Noel y Liam Gallagher.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming. Foto: Instagram

    Llegan novedades para los fanáticos de Oasis, porque recientemente se confirmó el regreso de los hermanos Gallagher a través de un nuevo documental que se estrenará inicialmente en cines y posteriormente en streaming.

    Se trata de una producción que sigue la gira Oasis Live ’25, que marcó el esperado regreso de los exponentes del rock anglo y agotó entradas a nivel mundial.

    En esa línea, el largometraje reúne material inédito de ensayos, escenas del backstage y las primaras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

    La pieza audiovisual fue creada por guionista, productor y director Steven Knight (Peaky Blinders, Mil golpes) y dirigida Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño).

    Cuándo se estrena el documental de Oasis

    El nuevo documental de Oasis, aún sin título definido, tendrá un estreno en salas de cine durante septiembre.

    También se anunció que el material estará posteriormente disponible en la plataforma Disney+, con fecha estimada para finales de año.

    Más sobre:MúsicaOasisDocumentalCineStreamingEstrenoFecha de estrenoDocumental de OasisNoel GallagherLiam GallagherEstreno Chile

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