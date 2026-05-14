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    MOP llama a licitación para nueva cárcel en Calama: presupuesto de la obra asciende a US$ 394 millones

    El ministerio dijo que la cárcel tiene un modelo de concesión que integra “construcción de vanguardia, tecnología de vigilancia y servicios de reinserción”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Futura cárcel de Calama

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación para la concesión del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama, proyecto que contempla un presupuesto oficial estimado de UF 8.690.107, equivalentes a US$ 394 millones (con el dólar observado de hoy), sin incluir IVA.

    En un comunicado, el MOP dijo que la iniciativa considera la construcción, conservación y operación de un recinto con una superficie total aproximada de 71.858 metros cuadrados y capacidad para 1.850 personas privadas de libertad.

    Según el documento, la cárcel tiene un modelo de concesión que integra “construcción de vanguardia, tecnología de vigilancia y servicios de reinserción”.

    La obra se emplazará en terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en su intersección con la Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

    “Este llamado a licitación no es una obra aislada: es parte de la respuesta concreta del Gobierno frente a la emergencia de seguridad que vive Chile”, señaló el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. La autoridad agregó que el proyecto busca que “el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”.

    Futura cárcel de Calama

    La licitación tendrá carácter internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o como grupo licitante, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones y sus bases.

    Las ofertas serán recibidas en acto público el 24 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas en el auditórium del MOP, ubicado en Morandé 71, piso 3, en Santiago.

    La apertura de las ofertas económicas se realizará el 22 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas, en el mismo recinto.

    Más sobre:InfraestructuraCárcel

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