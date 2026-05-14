Conductor de taxibús que apuñaló a joven universitario fue detenido por Carabineros en San Pedro de la Paz
El sujeto pasará a control de detención durante este viernes, donde se presentará la acusación por homicidio frustrado.
El conductor de un taxibús del Gran Concepción, en la Región del Biobío, fue detenido esta tarde debido a su presunta responsabilidad en el apuñalamiento de un joven universitario, con el que se trenzó en una discusión cuando el estudiante intentó pagar la tarifa escolar con un billete de $5.000 el pasado 25 de abril.
Esa noche, el estudiante de psicología abordó un bus de la línea Vía Láctea e intentó pagar el pasaje con su TNE, lo que ofuscó al chofer, quien se negó a recibir su pago y lo obligó a descender de la máquina.
Esto generó una discusión entre ambos y que el responsable de la máquina exhibiera un arma blanca al joven, quien habría roto un espejo del bus al bajarse; momento en que N.A.G.N. le habría propinado una puñalada por la espalda, para luego darse a la fuga. La agresión generó una contusión pulmonar en el universitario.
Tras la denuncia presentada por el estudiante Roberto Melo (21) y su familia, se activaron diligencias que esta jornada permitieron que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Concepción diera con su paradero.
Según informó Carabineros, la detención se concretó alrededor de las 14:16 horas, luego de diversas diligencias desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público, permitiendo ubicar y detener en la comuna de San Pedro de la Paz a N.A.G.N. (31).
El sujeto pasará a control de detención este viernes, donde se le formularán cargos por homicidio frustrado.
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