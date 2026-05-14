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    Primera jornada de juicio oral contra “Tren del Mar”: penas esperadas por Fiscalía son en torno a 400 años

    El fiscal Uribe estimó que el juicio se extendería por entre dos y tres meses, con jornadas diarias de más de seis horas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar inició el juicio en contra de 11 acusados identificados como líderes y sicarios de la organización “Tren del Mar”, célula ligada al Tren de Aragua y desbaratada durante un megaoperativo realizado en agosto de 2024.

    Según explicó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, José Uribe, los imputados son venezolanos y una persona de nacionalidad cubana. La investigación del Ministerio Público apunta a delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico de drogas, tráfico de armas y homicidios ocurridos en distintos puntos de la región.

    “Tenemos tanto los roles como los de los líderes; las personas que incluso tenían almacenadas las armas de fuego, lavaban activos, dirigían las acciones, traficaban drogas y también tenemos la parte de juicio de los sicarios que fueron causando al menos tres homicidios en la comuna de Viña del Mar para efectos de liquidar, despejarse de ello, de la competencia en la venta de drogas”, detalló el persecutor.

    Entre los crímenes incluidos en la acusación figuran hechos registrados en el sector Libertad el 19 de noviembre de 2023, en calle Arlegui el 7 de abril de 2024 y el homicidio de Dayko el 13 de julio de 2024.

    El fiscal Uribe estimó que el juicio se extendería por entre dos y tres meses, con jornadas diarias de más de seis horas, e informó que contará con la participación de cuatro fiscales.

    Esperamos penas altísimas, penas que en torno a los 400 años para estos 11 imputados. Y los medios de prueba en total superan los 500″, indicó el persecutor, se espera que el juicio continúe este lunes.

    “Hay algunos confesos, pero los que están llegando a este juicio, que entendemos que son los líderes y sicarios, mayormente no están confesos; dan sus versiones de los hechos. Desconocemos qué van a decir el lunes en el tribunal, pero ya anunciaron que de los once imputados, al menos cinco van a declarar”, adelantó Uribe.

    Más sobre:Tren de AraguaTren del MarJuicio OralTribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar

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