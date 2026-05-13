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    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: sujetos simularon un desmayo y artefacto explosivo

    Personal policial allanó tres domicilios ubicados en las comunas de San Ramón, Recoleta y Peñalolén.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tres sujetos fueron detenidos por los delitos de estaba y asociación criminal, en el marco de una investigación por un intento de fraude ocurrido el pasado 22 de enero en una sucursal de BancoEstado ubicada en Av. Pedro de Valdivia, en la comuna de Ñuñoa.

    Según se conoció, los hechos ocurrieron cuando un grupo de individuos llegó hasta la entidad bancaria donde uno de ellos simuló sufrir un desmayo, mientras otros abandonaban un bolso que contenía un artefacto explosivo simulado, generando alarma y distracción entre trabajadores y clientes.

    Según detalló el teniente Felipe Cortés, del Departamento OS9, “Los imputados habían simulado una emergencia médica y además utilizado un artefacto explosivo falso con la finalidad de distraer a los clientes y al personal de la entidad bancaria. Gracias a la diligencia investigativa”.

    La maniobra tenía como objetivo concretar el cobro fraudulento de un vale vista cercano a los $777 millones.

    De acuerdo con la información policial, la banda logró concretar el retiro de $45 millones.

    A raíz de la investigación es que fueron allanados tres domicilios ubicados en las comunas de San Ramón, Recoleta y Peñalolén, concretándose la detención de tres sujetos.

    Durante los allanamientos, personal policial incautó seis teléfonos celulares, una tablet, dos iPad, 17 tarjetas bancarias, $2.323.000 en efectivo, 22 municiones calibre 9 milímetros, un cargador de pistola, una bolsa con una sustancia en polvo de color blanco y 29 trozos de papel con datos de tarjetas bancarias.

    Más sobre:PolicialCarabinerosBancoEstado

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