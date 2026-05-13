Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

Electronic Arts y Battlefield Studios anunciaron el lanzamiento oficial de la Temporada 3 de Battlefield 6 y su componente REDSEC. La actualización, que ya se encuentra disponible para los jugadores, estructura su contenido en tres fases temporales, apostando por la reincorporación de mapas clásicos de la franquicia y la introducción de un marco competitivo formal.

La primera etapa, denominada “Señores de guerra: Supremacía”, debuta con el mapa más extenso del juego hasta la fecha: Tren de Golmud . Se trata de una versión actualizada del escenario original introducido en Battlefield 4, adaptada a las mecánicas de combate moderno.

Según detalló la compañía desarrolladora en un comunicado, el mapa incorpora un espacio aéreo ampliado, mayor verticalidad estructural y una vía férrea completamente operativa con un tren en movimiento que altera el flujo de la partida.

En paralelo, esta primera fase marca el inicio de las partidas clasificatorias en el modo Battle Royale: Cuartetos en REDSEC. Este nuevo sistema dividirá a los jugadores en distintos niveles de progresión, que van desde el rango “Principiante” hasta “Especialista”, e incluirá un emblema exclusivo para los 250 mejores usuarios de la tabla global.

La obtención de puntos clasificatorios dependerá directamente de las bajas, asistencias confirmadas y la posición final de los escuadrones en cada partida.

Próximas actualizaciones de la temporada

El calendario de contenido continuará el próximo 9 de junio con la Fase 2, titulada “Detonación”. Esta actualización sumará “Bazar de El Cairo”, un rediseño del conocido mapa “Gran Bazar” de Battlefield 3. A diferencia de Golmud, este escenario está enfocado netamente en el combate urbano a corta distancia, estructurado en torno a callejones estrechos y zonas comerciales.

Junto con el mapa de El Cairo, la segunda etapa contempla el regreso del modo de juego “Erradicación” en un formato de 32 contra 32 jugadores, una variante estratégica centrada en el control de objetivos que penaliza los errores de posicionamiento.

Finalmente, el 30 de junio comenzará la Fase 3, “Objetivo de Alta Prioridad” . Esta última etapa introducirá una versión de Battle Royale de carácter informal y el primer evento de colección del título. En este evento, los usuarios podrán completar contratos específicos de eliminación para obtener elementos cosméticos exclusivos y una nueva arma cuerpo a cuerpo. Asimismo, “Erradicación” recibirá una variante táctica de tiempo limitado en formato de 8 contra 8.

La Temporada 3 se complementa con la adición de nuevas armas de fuego, un dispositivo inhibidor portátil y la rotación habitual de un nuevo Pase de Batalla.

Battlefield 6 y REDSEC se encuentran disponibles en las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (a través de Steam, EA App y Epic Games Store).