Steinert ante la Cámara de Diputados: cita logros como fiscal y anuncia plan de seguridad en “las próximas semanas”

A las 19 horas en punto, tal y como estaba programada, comenzó la sesión especial citada por el Cámara de Diputados para “analizar la grave situación de seguridad pública que atraviesa el país y, en particular, la gestión desarrollada por el Ministerio de Seguridad Pública frente al avance del crimen organizado”.

Dicha sesión especial, requerida por 52 diputados de oposición, tenía como principal invitada a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien por primer vez ante la totalidad de la Cámara expondría su agenda. La exfiscal, según se preveía, debía enfrentar una sesión cuesta arriba, ya que los parlamentarios han acusado que, hasta ahora, el Ministerio de Seguridad no ha impulsado nueva legislación ni cuenta con agenda propia.

Tal y como se esperaba, en medio de gritos cruzados, la Cámara de Diputados no otorgó la unanimidad -en cinco ocasiones- para que la ministra Steinert pudiera proyectar una presentación. “Queda demostrado que esta sesión es un simple tongo por parte de la izquierda”, sostuvo el diputado Eduardo Cretton (UDI) ante dicha negativa.

Ante esa negativa, la titular de Seguridad debió escuchar a los parlamentarios, quienes -en general- platearon sus dudas respecto al plan de Steinert, la acusaron de improvizasión, recriminaron la querella inadmisible por Ley de Seguridad del Estado (LSE), cuestionaron las decisiones de la ministra y recordaron, en más de una ocasión, la salida de la directora de Inteligencia de la PDI, la prefecta general (r) Consuelo Peña, así como también los cambios internos al interior de la repartición de Teatinos 220.

El reconocimiento de la ministra

La titular de Seguridad, tras amplias exposiciones de parte de los diputados del oficialismo y la oposición, tomó la palabra para responder. Leyendo un discurso, Steinert comenzó su exposición afirmando que había asumido el ministerio a petición del Presidente José Antonio Kast, quien le pidió un trabajo basado en tres ejes: recuperar el control territorial, avanzar en la eficiencia policial y fortalecer institucionalmente al Estado en materia de seguridad.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Permítanme un par de minutos para algo poco habitual, no por vanidad biográfica, sino porque creo que ustedes tienen derecho a saber con qué experiencia y con qué convicciones llego a esta cartera”, afirmó Steinert antes de exponer una serie de condenas y causas que encabezó siendo fiscal regional de Tarapacá.

Continuando con su postura más personal, la ministra afirmó: “No vengo desde el escritorio, vengo del terreno, vengo de mirar a los ojos a las víctimas de secuestro, de familias destrozadas por el sicariato, a las mujeres tratadas como mercadería o a los niños que fueron obligados a callar para cruzar una frontera. Vengo de ver la pasividad, la actividad y la ausencia e indolencia del Estado durante varios años”.

Avanzado su discurso, y con hoja en mano, la ministra asumió que “me he equivocado y cometido errores. Pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras. Pero he entendido que en política hay que escuchar y explicar, escuchar y volver a explicar todas las veces que sea necesario, porque se trata de sumar voluntades. También he aprendido que no basta con que algo exista para evitar que se critique por inexistente”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Sobre el esperado plan de seguridad del gobierno, Steinert comenzó a referirse a ello citando las mismas estadísticas que los parlamentarios del oficialismo citaron en sus discursos, es decir, que los gobiernos anteriores tardaron meses en presentar una iniciativa como aquella.

“Tal cual se procedió en los gobiernos anteriores, la entrega pública del plan se oficializará mediante un procedimiento formal, una resolución extensa que se tramitará en las próximas semanas y se les hará llegar ”, concluyó la ministra antes de comenzar a citar una serie de cifras “sin maquillaje”.

Sobre su plan, Steinert afirmó que tiene siete ejes , detallando que considera la creación de un Observatorio de Secuestros, actualizar la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, crear una política contra el terrorismo, crear un Centro de Análisis Criminal, Ley de Incivilidades, reformar la malla curricular de Carabineros, aumentar los pagos a los aspirantes de dicha policía, entre otros.

Previo al discurso de la ministra, los parlamentarios realizaron una serie de exposiciones.

Por la oposición, la primera en tomar la palabra fue Tatiana Urrutia (FA), quien comenzó sus palabras plateando que “Chile ya conoció la historia de los quesitos mágicos, una promesa fácil envuelta en ilusión (...) algo parecido ocurrió en seguridad”. En esa línea, la diputada calificó que el despliegue de la ministra ha sido “mucho ruido, pocas nueces, muchas vocerías, poca coordinación, mucha puesta en escena y poca estrategia de seguridad”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El segundo en tomar la palabra fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien en primer lugar cuestionó el despliegue de Steinert en el Congreso, aunque no existe “ningún proyecto de ley, ni de ninguna agenda legislativa”. “Sepa usted, estimada ministra que las expectativas que generó este gobierno durante la campaña hoy día no la vemos”, planteó Leiva quien seguidamente expuso una serie de interrogantes respecto a la agenda de la ministra.

Por parte del oficialismo, la ministra recibió una férrea defensa a su favor. El diputado Cretton planteó que la oposición tiene “una personalidad muy particular para venir a exigir un plan de seguridad a este gobierno, cuando su gobierno se demoró 13 meses”, afirmó el diputado, quien posteriormente citó los resultados de los operativos encabezados por Steinert.

El diputado Ricardo Neumann (UDI), afirmó que “le pido a la izquierda que le pida disculpas a la ministra y que en vez de seguir con sus tongos políticos que le permitan seguir haciendo la pega que ellos no hicieron, que nunca les ha interesado hacer y que los chilenos hoy día claman con urgencia”.