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    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    El entrenador duró apenas un mes y medio en el Campanil y siguió los pasos de Juan Cruz Real.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Leonardo Ramos dirigió solo cinco partidos en Universidad de Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport.

    Solo un mes y medio alcanzó a estar en Universidad de Concepción el uruguayo Leonardo Ramos. El DT había llegado para reemplazar a Juan Cruz Real, quien había renunciado por problemas personales, y en esta jornada puso fin a su paso por el Campanil.

    Hace un par de días sonaba fuerte la opción de que el charrúa abandonara su puesto para retornar a Uruguay y firmar en Danubio. En Chile apenas alcanzó a dirigir cinco partidos, con un mediocre registro: un triunfo, un empate y tres derrotas.

    El estratega había tenido un fuerte cruce con el Colegio de Entrenadores, que avisó que no tenía activa su licencia de Conmebol, desatando una airada reacción tanto del DT como del elenco de la Octava Región.

    Carlos Ramos, timonel del organismo gremial, recordó la situación en una entrevista con Redgol. “Hizo un reclamo fuerte contra nosotros, se sintió pasado a llevar; que lo estábamos criticando, pero el tiempo nos da la razón. Acá hay un tema de profesionalismo, de respetar los contratos, y no sé cuál será la postura de Universidad de Concepción ahora”, expresó.

    “Es una falta de respeto. Es como dejar botada la pega porque te salió otra mejor. De esa mirada que tienen de nosotros en el extranjero es de lo que hay que preocuparse. Nos están viendo con mucho menoscabo”, lamentó el exjugador de Audax Italiano.

    El caso Juan Cruz Real

    La llegada de Ramos se había dado por la sorpresiva renuncia de Juan Cruz Real, el DT que fue contratado para el retorno a Primera División. El argentino argumentó problemas familiares. Sin embargo, a los pocos días, apareció como el reemplazante de Marco Antonio Figueroa en la selección de Nicaragua.

    Uno de los nombres que suena para ocupar la banca del equipo penquista es el de Cristián Muñoz, el técnico que logró el ascenso a la máxima categoría, pero que no llegó a acuerdo para continuar y optó por fichar en Palestino.

    Como la Nona fue despedido hace pocas semanas de la tienda árabe, debe esperar a que se cumpla el plazo de 60 días para volver a dirigir a un club de la misma división, lo que se cumple el 24 de junio.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraUniversidad de ConcepciónCampanilLeonardo RamosJuan Cruz RealCristián MuñozCarlos RamosMarco Antonio Figueroa

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