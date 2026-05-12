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    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    El club del tocopillano teme que el conjunto del Ingeniero, su archirrival en la ciudad, dosifique energías ante el equipo del exdelantero de Colo Colo, con el fin de perjudicarlos en la lucha por no descender. El partido se disputa este martes, en el estadio La Cartuja, a las 14 horas.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis y Sevilla viven un nuevo capítulo en su eterna rivalidad.

    El epílogo de LaLiga ha sido el escenario perfecto para una ciudad que está en llamas. Los dos clubes más populares de la capital andaluza, Betis y Sevilla viven realidades completamente opuestas. El éxito de uno bien puede incidir en el fracaso del archirrival.

    Una ironía del destino futbolístico ha puesto la suerte de la escuadra de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en los pies de los béticos. A tres fechas del final de LaLiga, los dirigidos de Manuel Pellegrini se miden a dos de los rivales directos de la escuadra nervionense en su afán de no descender.

    Fixture que abre suspicacias en la interna del equipo del tocopillano, el cual especula con un probable relajo deportivo de los verdiblancos, una vez que consiga la meta de clasificarse a la próxima Champions League.

    Medidas extremas

    En medio de esa incertidumbre, el club de los jugadores nacionales ha tomado decisiones preventivas para evitar una posible laxitud de los pupilos del Ingeniero en esas últimas jornadas, especialmente en los duelos de este martes ante Elche (14 horas), por la antepenúltima fecha, y el cierre ante Levante, ambos en La Cartuja.

    Para advertir un derrotero como ese, el Sevilla FC decidió enviar una carta informativa al Comité de Integridad de LALIGA. En la comunicación alude a declaraciones del director ejecutivo del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, en las que se refirió a la actitud del equipo verdiblanco en sus enfrentamientos contra rivales directos del cuadro comprometido con el descenso, en la instancia en la que todo se resuelve.

    El 13 de abril pasado, el CEO de los béticos afirmó que cuando los equipos alcanzan los objetivos trazados es normal que, de acuerdo con la exigencia, se dé minutos a los jugadores que menos sumaron durante toda la temporada.

    “Yo comprendo los motivos de hacer esa alineación y comprendo el enfado que hay en los otros equipos que estaban compitiendo. Me imagino que estarán enfadados ¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane”, advirtió Alarcón.

    Declaraciones que cayeron mal en la directiva nervionense. Tal como informó Radio Sevilla, el club envió esa misiva informativa para que realice un seguimiento a la actuación del Betis en los partidos ante los rivales que pelean el descenso.

    Nuevo capítulo

    Hace algunos días, el propio Manuel Pellegrini fue consultado por ese eventual escenario, aunque restó importancia frente a los requerimientos de los archienemigos.

    “No tengo opinión sobre lo que haya salido. No lo he leído y, además, no tiene nada que ver con la parte deportiva, solo son opiniones. No sé quién es la persona que lo dice y tampoco a lo que se refiere. Así que no me corresponde comentarlo, solo me importa lo que está dentro del campo”,

    Lo cierto es que este martes, el duelo del Betis ante Elche estará en la lupa, a pesar de que los dirigidos del profesional chileno todavía no aseguran ese quinto puesto que los dejará en la próxima Liga de Campeones de Europa. Incluso, el técnico ilicitano Eder Sarabia se refirió a las sospechas.

    “Me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane. Yo que he estado allí, no sé cómo valorar eso. Entiendo que Sevilla estará más tranquilo con las dos victorias que consiguió. Tampoco es algo en lo que tengamos que centrarnos demasiado, debemos preocuparnos de lo nuestro. Iremos con todos, también Betis. En ese sentido, no creo que haya mucha historia”, dijo el exayudante de los mismos béticos.

    Más sobre:FútbolBetisSevillaElcheManuel PellegriniLaLiga

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