La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ajustar el calendario escolar 2025-2026 en todo México, que coincide con la realización del Mundial de Fútbol, desató una ola de críticas entre la comunidad educativa .

Según informó El País, el anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Mario Delgado, quien comunicó “ajustes” al calendario para escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior en todo el país.

México modificó su horario escolar por el Mundial de Fútbol: cuál fue la reacción de los profesores

¿Una ola de calor?

Aunque el comunicado oficial mencionó como razones la “extraordinaria ola de calor” y necesidades planteadas por algunas entidades federativas, la coincidencia con los 13 partidos del Mundial que se disputarán en territorio mexicano marcó el debate público .

El cambio implica que el ciclo escolar, que originalmente contemplaba 185 días efectivos y terminaba el 15 de julio de 2026, finalizará el 5 de junio , más de un mes antes de lo previsto. El siguiente periodo comenzará el 31 de agosto.

¿Qué dicen los profesores?

La reacción de los docentes fue inmediata. A través de redes sociales, decenas de maestros manifestaron su sorpresa y molestia por no haber sido consultados.

“Yo no apoyé esa decisión”, escribió un profesor citado por El País. “Nosotros no hemos pedido estos cambios, que no nos culpen”, agregó otro .

Muchos advirtieron que con menos semanas lectivas será “prácticamente imposible” cubrir todos los contenidos de forma adecuada para los más de 29 millones de estudiantes afectados.

Mauricio Benítez, maestro practicante, expresó su inconformidad señalando que ya enfrentan presión para completar proyectos mensuales. “Los niños se van con aprendizaje incompleto”, afirmó a El País.

Una profesora de primaria, que pidió resguardar su identidad, sostuvo que tras la pandemia la labor docente se ha vuelto más compleja y que los alumnos arrastran vacíos formativos.

“Seguirán con ese retroceso educativo. La educación sigue siendo un títere político”, lamentó.

México modificó su horario escolar por el Mundial de Fútbol: cuál fue la reacción de los profesores. Foto: referencial.

Otras voces del sistema educativo

Las críticas no provinieron solo del profesorado. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó la decisión como “un error inaceptable” y rechazó que se utilice un evento deportivo como argumento para recortar el calendario escolar .

La organización advirtió que el cambio generará sobrecarga laboral para los docentes y profundizará el rezago educativo que el país ya evidencia en pruebas nacionales e internacionales.

En su comunicado, la SEP aseguró que con estas acciones se garantiza el cumplimiento de los planes de estudio y se atienden compromisos internacionales del país .

Sin embargo, para buena parte del profesorado y de las familias, el ajuste representa una decisión que tensiona aún más un sistema educativo que todavía intenta recuperarse de los efectos de la pandemia.