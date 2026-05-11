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    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Cada vez más investigaciones ponen el foco en la etapa preescolar y en la importancia de intervenir antes de que las dificultades se consoliden.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador. Foto: Pexels

    Lucas tiene cinco años y una energía que parece no agotarse. Mientras sus compañeros pintan en silencio, él se mueve por la sala, interrumpe sin querer y olvida instrucciones a los pocos segundos.

    En el colegio repiten que es “muy movido” y que quizás “ya madurará”. Su historia, sin embargo, no es excepcional.

    El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) afecta aproximadamente a uno de cada 20 niños en el mundo y, como muestra la evidencia reciente, sus primeras señales pueden aparecer antes de la educación primaria.

    Así lo explica Jonatan Molina Torres, profesor de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, en una nota publicada en The Conversation.

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador. Foto: Pexels

    “El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo cuyas señales de alarma empiezan en los primeros años de escolarización, antes incluso de comenzar primaria”, señala el académico.

    El problema, añade, es que muchas veces la respuesta es simplemente esperar.

    Esperar no siempre es la mejor opción

    En la etapa preescolar es normal que los niños sean inquietos, despistados o tengan dificultades para seguir instrucciones. “Son pequeños, ya madurarán”, es una frase habitual que escuchan muchas familias.

    Pero para Molina Torres, “sentarse a esperar es perder el momento perfecto”. Sin intervención, advierte, es muy probable que los síntomas persistan hasta la adultez.

    Postergar esta ayuda no solo puede empeorar el pronóstico, sino también aumentar el riesgo de que el niño acumule experiencias tempranas de fracaso, afectando su autoestima y la forma en que se relaciona con sus pares y adultos.

    El experto también subraya dos brechas relevantes: en las niñas el diagnóstico suele retrasarse porque tienden a presentar menos conductas disruptivas.

    También los niños de menor nivel socioeconómico, aunque son diagnosticados con mayor frecuencia, tienen menos acceso a recursos psicopedagógicos.

    Intervenir antes, sin etiquetas

    Uno de los temores más frecuentes es el estigma asociado al diagnóstico precoz. Sin embargo, Molina Torres es claro: “No hace falta un diagnóstico para empezar a ayudar”.

    Cada vez más especialistas apuestan por un enfoque preventivo, centrado en el desarrollo de habilidades neurocognitivas clave antes de los cinco años.

    Las intervenciones más eficaces en esta etapa, explica, “utilizan actividades basadas en el juego para entrenar el autocontrol, la atención sostenida o la capacidad para seguir instrucciones”.

    La idea no es etiquetar, sino actuar ante señales de dificultad, adaptando el entorno educativo y familiar.

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador. Foto: Getty Images.

    Los consejos para los niños

    Entre las estrategias que propone el investigador hay medidas simples que pueden beneficiar a todos los niños, con o sin TDAH.

    Por ejemplo, anticipar los cambios de actividad, incorporar pausas frecuentes o integrar actividades psicomotrices en la rutina diaria.

    Una de ellas es introducir “misiones motoras” en las transiciones: pedir que los niños caminen como un animal o como un robot en lugar de exigir silencio absoluto. Esto permite trabajar el control inhibitorio de forma lúdica.

    Otra estrategia es la lectura activa, donde los niños imitan con gestos y movimientos a los personajes del cuento, favoreciendo la atención auditiva y canalizando la energía.

    También recomienda rutinas de autorregulación, como el “semáforo” (parar, pensar y actuar) o pequeñas autoinstrucciones verbales antes de iniciar una tarea.

    Reflexiones finales

    Intervenir tempranamente no solo busca reducir dificultades futuras. También es una oportunidad para potenciar fortalezas.

    “Neutralizar los síntomas del TDAH en la etapa preescolar no solo es una forma de prevenir dificultades futuras, sino también una oportunidad para potenciar los aspectos positivos que estos niños pueden desarrollar”, dice el autor.

    La propuesta, concluye el psicólogo, es cambiar el enfoque: no esperar a que un diagnóstico oficial habilite la acción, sino adaptar el contexto desde el inicio.

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