El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

Durante años, el paracetamol ha sido uno de los pocos medicamentos recomendados para aliviar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

Sin embargo, en los últimos meses, su seguridad volvió a ponerse en duda luego de que el gobierno de Donald Trump sugiriera una posible relación entre su consumo prenatal y el desarrollo de autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Un nuevo estudio internacional acaba de despejar esas dudas.

Según explica Anya Arthurs, investigadora en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Flinders, en un artículo en The Conversation, una investigación de gran escala concluye que no existe evidencia de que el uso de paracetamol aumente los riesgos de tener estos trastornos .

El nuevo estudio fue publicado la semana pasada en la revista científica The Lancet.

El trabajo corresponde a una revisión sistemática y un metanálisis, es decir, un análisis conjunto de estudios previos.

¿Qué dice el estudio?

En total, los investigadores evaluaron 43 estudios que examinaban si los niños expuestos al paracetamol en el útero tenían mayor probabilidad de ser diagnosticados posteriormente con alguno de estos trastornos del neurodesarrollo.

Uno de los puntos clave del estudio es que priorizó los llamados estudios comparativos entre hermanos.

Este enfoque compara a hermanos de una misma familia en los que uno estuvo expuesto al paracetamol durante el embarazo y el otro no.

De esta forma, se reducen significativamente los llamados “factores de confusión”, como la genética compartida, el entorno familiar o los antecedentes médicos, que pueden distorsionar los resultados.

Además, los autores aplicaron métodos estadísticos rigurosos para asegurar la solidez de los hallazgos.

Las conclusiones del estudio

¿El resultado? En los estudios de mayor calidad metodológica no se observó un aumento significativo del riesgo de autismo, TDAH ni discapacidad intelectual en los niños cuyas madres usaron paracetamol durante el embarazo.

Esto se mantuvo incluso al analizar solo estudios con bajo riesgo de sesgo y seguimientos superiores a cinco años.

Los autores del estudio destacan que, cuando se utilizan los métodos más robustos, las asociaciones alarmantes planteadas en investigaciones anteriores “simplemente no se sostienen”.

La conclusión es clara: el paracetamol, usado según las indicaciones médicas, sigue siendo seguro durante el embarazo .

Estos resultados coinciden con un amplio estudio realizado en Suecia en 2024, que analizó a casi 2,5 millones de niños nacidos entre 1995 y 2019.

En ese caso, las asociaciones entre paracetamol y trastornos del neurodesarrollo desaparecieron cuando se controlaron adecuadamente los factores de confusión mediante comparaciones entre hermanos.

La relevancia de estos hallazgos es clave.

El paracetamol suele ser la única opción recomendada para tratar fiebre y dolor durante el embarazo, y dejar una fiebre sin tratar puede implicar riesgos serios tanto para la madre como para el feto, incluyendo parto prematuro o complicaciones obstétricas.