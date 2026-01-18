Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores concluyó que una serie de trastornos psiquiátricos involucran genes similares, por lo que eventualmente no necesitarían ser tratados como enfermedades distintas.

El trabajo científico, publicado en la revista Nature a finales de 2025, aborda los límites que utiliza la psiquiatría para separar afecciones que comparten ciertas características.

Según afirmaron al Washington Post miembros del equipo que realizó el estudio, sus hallazgos sugieren que reforzar el énfasis tradicional en el comportamiento del paciente con una comprensión más profunda de la biología de las enfermedades mentales podría conducir a un mejor tratamiento.

La investigación también plantea que vincular los genes con los procesos cerebrales que influyen proporcionará a los psiquiatras una mayor comprensión de sus pacientes, así como impulsar el desarrollo de nuevas terapias .

Los autores presumen que sus hallazgos podrían ayudar a evitar que los pacientes tengan que lidiar con múltiples diagnósticos diferentes que requieran una variedad de medicamentos .

El autor de la investigación y profesor adjunto de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado en Boulder, Andrew Grotzinger, comentó al citado periódico: “Si a usted le dicen que tiene cuatro trastornos distintos, eso puede generar mucho pesimismo sobre el desarrollo del proceso terapéutico” .

“La metáfora médica que yo ofrecería es que si usted fuera al médico con goteo nasal, tos y dolor de garganta, y le diagnosticaran un trastorno de goteo nasal, tos y dolor de garganta, y le recetaran tres pastillas distintas, lo consideraríamos un error médico”.

Los hallazgos del estudio que concluyó que ciertos trastornos psiquiátricos podrían tener la misma causa

Durante cinco años, el equipo de investigadores analizó los historiales clínicos de más de un millón de personas diagnosticadas con uno de 14 trastornos psiquiátricos. También analizaron los de cinco millones de personas sin diagnóstico.

Tras revisar los resultados, los autores descubrieron que las similitudes genéticas entre los 14 trastornos sugieren que pueden dividirse en cinco categorías principales :

Trastornos por consumo de sustancias

Trastornos internalizantes como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático

Trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Trastornos compulsivos como la anorexia nerviosa, el síndrome de Tourette y el trastorno obsesivo-compulsivo

Un quinto grupo que incluye el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

De acuerdo a la investigación, el trastorno bipolar y la esquizofrenia comparten alrededor del 70% de los mismos factores genéticos.

El también autor del estudio y director del Centro de Psiquiatría de Precisión del Hospital General Brigham de Massachusetts en Boston, Jordan Smoller, afirmó al Post: “Si observamos lo que nos dicen los genes, esto sugiere que estas diferentes categorías están relacionadas de forma más fundamental a nivel biológico de lo que pensábamos” .

Aquello, según el investigador, ayuda a explicar por qué algunos antidepresivos parecen funcionar no solo para la depresión, sino que también para la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Pese a que los genes contribuyen al riesgo de padecer trastornos psiquiátricos, estos interactúan con otros elementos, tales como la crianza, las experiencias vitales y el estrés, dijo el especialista.

En su trabajo científico, los investigadores vieron que los 14 trastornos psiquiátricos considerados en el estudio estaban vinculados por 238 variantes genéticas únicas , es decir, secuencias en el código genético que difieren de la forma más común.

De la misma manera, identificaron un denominado punto caliente en el cromosoma 11, un grupo de genes que contribuye al aumento del riesgo genético de ocho de los trastornos examinados .

Reconocieron que su estudio es limitado , ya que la mayor parte de los datos genéticos eran de personas de ascendencia europea.

Sin embargo, aseguraron que sus hallazgos abren el camino para nuevas investigaciones .

Ahora, el equipo busca ampliar la diversidad de poblaciones incluidas para continuar en esta dirección.