SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Un equipo intencional de investigadores presume que sus hallazgos podrían ayudar a evitar que los pacientes tengan que lidiar con múltiples diagnósticos diferentes que requieran una variedad de medicamentos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores concluyó que una serie de trastornos psiquiátricos involucran genes similares, por lo que eventualmente no necesitarían ser tratados como enfermedades distintas.

    El trabajo científico, publicado en la revista Nature a finales de 2025, aborda los límites que utiliza la psiquiatría para separar afecciones que comparten ciertas características.

    Según afirmaron al Washington Post miembros del equipo que realizó el estudio, sus hallazgos sugieren que reforzar el énfasis tradicional en el comportamiento del paciente con una comprensión más profunda de la biología de las enfermedades mentales podría conducir a un mejor tratamiento.

    La investigación también plantea que vincular los genes con los procesos cerebrales que influyen proporcionará a los psiquiatras una mayor comprensión de sus pacientes, así como impulsar el desarrollo de nuevas terapias.

    Los autores presumen que sus hallazgos podrían ayudar a evitar que los pacientes tengan que lidiar con múltiples diagnósticos diferentes que requieran una variedad de medicamentos.

    El autor de la investigación y profesor adjunto de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado en Boulder, Andrew Grotzinger, comentó al citado periódico: “Si a usted le dicen que tiene cuatro trastornos distintos, eso puede generar mucho pesimismo sobre el desarrollo del proceso terapéutico”.

    “La metáfora médica que yo ofrecería es que si usted fuera al médico con goteo nasal, tos y dolor de garganta, y le diagnosticaran un trastorno de goteo nasal, tos y dolor de garganta, y le recetaran tres pastillas distintas, lo consideraríamos un error médico”.

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Los hallazgos del estudio que concluyó que ciertos trastornos psiquiátricos podrían tener la misma causa

    Durante cinco años, el equipo de investigadores analizó los historiales clínicos de más de un millón de personas diagnosticadas con uno de 14 trastornos psiquiátricos. También analizaron los de cinco millones de personas sin diagnóstico.

    Tras revisar los resultados, los autores descubrieron que las similitudes genéticas entre los 14 trastornos sugieren que pueden dividirse en cinco categorías principales:

    • Trastornos por consumo de sustancias
    • Trastornos internalizantes como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático
    • Trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
    • Trastornos compulsivos como la anorexia nerviosa, el síndrome de Tourette y el trastorno obsesivo-compulsivo
    • Un quinto grupo que incluye el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

    De acuerdo a la investigación, el trastorno bipolar y la esquizofrenia comparten alrededor del 70% de los mismos factores genéticos.

    El también autor del estudio y director del Centro de Psiquiatría de Precisión del Hospital General Brigham de Massachusetts en Boston, Jordan Smoller, afirmó al Post: “Si observamos lo que nos dicen los genes, esto sugiere que estas diferentes categorías están relacionadas de forma más fundamental a nivel biológico de lo que pensábamos”.

    Aquello, según el investigador, ayuda a explicar por qué algunos antidepresivos parecen funcionar no solo para la depresión, sino que también para la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

    Pese a que los genes contribuyen al riesgo de padecer trastornos psiquiátricos, estos interactúan con otros elementos, tales como la crianza, las experiencias vitales y el estrés, dijo el especialista.

    En su trabajo científico, los investigadores vieron que los 14 trastornos psiquiátricos considerados en el estudio estaban vinculados por 238 variantes genéticas únicas, es decir, secuencias en el código genético que difieren de la forma más común.

    De la misma manera, identificaron un denominado punto caliente en el cromosoma 11, un grupo de genes que contribuye al aumento del riesgo genético de ocho de los trastornos examinados.

    Reconocieron que su estudio es limitado, ya que la mayor parte de los datos genéticos eran de personas de ascendencia europea.

    Sin embargo, aseguraron que sus hallazgos abren el camino para nuevas investigaciones.

    Ahora, el equipo busca ampliar la diversidad de poblaciones incluidas para continuar en esta dirección.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludPsiquiatríaSalud mentalCerebroGenesGenéticaMedicinaNeoropsicologíaNeurocienciaPsicologíaEnfermedadesTrastorno bipolarEsquizofreniaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Lo más leído

    1.
    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    2.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    3.
    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    4.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026
    Chile

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola
    Negocios

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia
    Mundo

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Reza Pahlavi: El hijo del último sha que se propone volver a Irán

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida