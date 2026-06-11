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    El FBI incauta 13 sitios web que habrían sido utilizados por China para identificar y reclutar trabajadores estadounidenses

    El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que los portales de internet afirmaban estar afiliados a empresas de consultoría que ofrecían empleos para personas vinculadas a estamentos de seguridad estadounidenses.

    Por 
    Lya Rosen
    FBI. Foto: Archivo. Charlie Neibergall

    La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautó más de una docena de sitios web que, según las autoridades, eran usados por supuestos agentes chinos para reclutar a funcionarios estadounidenses que tienen acceso a información gubernamental clasificada o sensible.

    De acuerdo a lo que informó el Departamento de Justicia de EE.UU. este miércoles, los 13 portales afirmaban estar afiliados a empresas de consultoría que ofrecían empleos para personas con lazos actuales o antiguos con estamentos de seguridad nacional.

    Sin embargo, las autoridades dijeron que todas esas firmas eran falsas y las ofertas de trabajo eran un engaño, como consignó CNN.

    Una declaración jurada del FBI, presentada en relación con la incautación, señalaba que los sitios web falsos se basaban en identidades fraudulentas o robadas y fotografías generadas por inteligencia artificial para darles una apariencia de legitimidad.

    Supuestamente, anunciaban puestos como “Analistas de Asuntos Internacionales (Remotos), Analistas de Defensa”, empleos para exmilitares y puestos genéricos de “consultoría”, dirigidos a funcionarios actuales o antiguos del gobierno de los Estados Unidos.

    “Estos sitios web suelen estar enlazados o mencionados en las ofertas de empleo que publican las entidades en LinkedIn y otras plataformas de contratación”, indica la declaración.

    Según la agencia dependiente de la cartera de Justicia, a los solicitantes y reclutas se les ofrecía dinero a cambio de informes relacionados con su trabajo e información confidencial, como consignó The Washington Post.

    Los responsables de la trama, vinculados a los servicios de inteligencia chinos, habrían utilizado criptomonedas y sistemas de pago en línea para ocultar sus verdaderas identidades.

    El FBI cree que las personas que dirigían el presunto plan, todas ellas ubicadas en el extranjero, actuaban “consciente o inconscientemente” en nombre del gobierno de China. Aunque señaló que los responsables de los sitios web “negaron cualquier implicación de gobierno extranjero”.

    La incautación del dominio de internet forma parte de un esfuerzo más amplio de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia occidentales para alertar sobre supuestos complots del gobierno chino para reclutar trabajadores que puedan ser engañados para revelar información confidencial.

    Es así como la semana pasada, como informó CNN, la alianza de intercambio de inteligencia de los Cinco Ojos, de habla inglesa (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y EE.UU.), emitió un boletín advirtiendo que China está contactando a personal de esos países a través de portales de empleo para obtener acceso a información clasificada o sensible.

    La circular indicaba que espías de la inteligencia militar china se han estado haciendo pasar por funcionarios que actúan en nombre de empresas privadas o centros de estudios, publicitando puestos de trabajo ficticios como analistas de política exterior o defensa y presionando a los candidatos para que proporcionen información “no pública”.

    Más sobre:Estados UnidosFBISitios webIncautaciónMinisterio de JusticiaConsultoríasEmpleosMundo

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