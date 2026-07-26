Ataque a disparos en cité de Independencia deja un fallecido y un herido

Un hombre murió y otro resultó herido la tarde de este sábado tras un ataque armado registrado al interior de un cité de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana ECOH desarrollan diligencias para establecer las circunstancias que motivaron el hecho, aunque preliminarmente se baraja una hipótesis que podría estar vinculada a conflictos por deudas de arriendo.

El crimen ocurrió en un inmueble ubicado en calle Vivaceta, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), luego de que Carabineros informara sobre la presencia de una persona fallecida.

Al respecto, el comisario PDI Juan Zerene, señaló que al llegar al lugar comprobaron que “al interior de un cité permanece el cuerpo de un sujeto extranjero, no identificado hasta el minuto, de alrededor de 25 años de edad, quien presenta múltiples impactos balísticos en distintas zonas de su cuerpo”.

El oficial explicó que los peritos levantaron “múltiples evidencias balísticas y evidencias hematológicas”, las que serán sometidas a peritajes especializados, mientras otro equipo policial realiza empadronamientos y revisa registros de cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica del ataque e identificar a sus autores.

Hipótesis apunta a un conflicto por arriendo

Respecto del posible móvil del homicidio, Zerene indicó que las primeras declaraciones obtenidas durante la investigación dan cuenta de “conflictos que podrían tener relación con deudas por arriendo del cité”.

No obstante, advirtió que se trata de una información preliminar que aún debe ser corroborado.

“Es información que estamos tratando de confirmar, por lo tanto, no es un antecedente que esté 100% corroborado”, precisó.

El detective agregó que tanto la víctima fatal como el segundo herido residían en el inmueble y que, de acuerdo con los antecedentes reunidos hasta ahora, sujetos desconocidos ingresaron al cité durante la tarde.

Según la evidencia recogida en el lugar, la agresión se habría desarrollado al interior de la propiedad.

“El hecho habría ocurrido al interior del cité. Esto lo digo por la cantidad de evidencias que hemos podido encontrar y realizando una interpretación de la dinámica en base a la evidencia criminalística”, sostuvo Zerene.

Añadió que la investigación deberá establecer de qué manera ingresaron los atacantes al inmueble, ya sea si la puerta estaba abierta o si utilizaron la fuerza para acceder.

Segundo herido permanece fuera de riesgo vital

La fiscal ECOH Patricia Suazo informó que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso tras un aviso recibido desde la Novena Comisaría de Independencia, lo que motivó la concurrencia inmediata de la Brigada de Homicidios y del equipo especializado.

La persecutora confirmó que la víctima fatal era residente del inmueble y que existe un segundo lesionado, quien fue trasladado a un recinto asistencial. Ambos son de nacionalidad extranjera.

“Él está fuera de riesgo vital, tiene algunas lesiones en el tórax, en el brazo, pero está fuera de riesgo vital”, señaló.

En cuanto al ataque, Suazo indicó que en el sitio del suceso existe abundante evidencia balística y que el fallecido presenta impactos de bala en el rostro.

“Son aproximadamente diez disparos. No puedo decir un número exacto porque el Laboratorio de Criminalística está trabajando, pero sí los impactos del fallecido son en su rostro, con dos salidas de proyectil”, precisó.

La identidad de la víctima fatal permanece sin confirmar, mientras continúan las diligencias para establecer la participación del segundo herido, esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables del ataque armado.