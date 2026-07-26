Detienen a presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes frente a la ex Penitenciaría y cárcel de San Joaquín

Un hombre de 24 años fue detenido este sábado en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, en el marco de la investigación que dirige el Ministerio Público por las amenazas dirigidas contra funcionarios de Gendarmería mediante coronas de flores abandonadas en el exterior de recintos penitenciarios de Santiago.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, la captura fue realizada por personal del OS9 de Carabineros, en cumplimiento de una orden de detención solicitada por la fiscal del Foco Penitenciario Occidente, Tania Mora, y autorizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El detenido corresponde a un ciudadano chileno, quien es investigado como presunto autor de los delitos de amenazas contra funcionarios de Gendarmería y de tenencia ilegal de municiones.

Al respecto, el ente persecutor precisó que el imputado estaría vinculado a dos episodios ocurridos durante junio.

El primero corresponde al hallazgo de una corona de flores con amenazas y municiones en el exterior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex Penitenciaría, durante la noche del 4 de junio.

El segundo hecho ocurrió la madrugada del 10 de junio en las afueras del Centro Penitenciario San Joaquín, donde también fueron abandonados elementos similares.

La audiencia de control de detención y de formalización del imputado se efectuaría este domingo, instancia en la que se expondrán los antecedentes reunidos durante la investigación.

Amenazas dirigidas a funcionarios penitenciarios

El primer episodio investigado ocurrió la noche del 4 de junio, cuando desconocidos que se movilizaban en una motocicleta dejaron una corona de flores en el acceso del CDP Santiago Sur, acompañada de un mensaje con amenazas de muerte dirigido aparentemente a un funcionario de Gendarmería.

De acuerdo con los antecedentes conocidos en esa oportunidad, el oficial de guardia informó al Centro de Mando y Control de Gendarmería que los sujetos abandonaron la corona en el frontis del recinto y huyeron del lugar antes de ser identificados.

El escrito incluía la mención a un “capitán”, acompañada de un apellido, además del mensaje “descansa en paz tú y tu familia”.

También aparecían otros tres nombres y la firma “Atte. Calle 4”, en aparente referencia a una galería del establecimiento penitenciario.

Tras ese hecho, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que abrió una investigación especializada a través del Foco Penitenciario de la Fiscalía Occidente para esclarecer la autoría de las amenazas y determinar la eventual participación de organizaciones vinculadas al crimen organizado.