Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Magallanes en medio de investigación

El Ministerio de Salud informó este sábado que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, luego de ser informado de la existencia de una investigación en curso del Ministerio Público .

A través de un comunicado, la cartera señaló que la medida tiene por objetivo resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de las diligencias se realice con total independencia y transparencia.

Asimismo, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la probidad y aseguró que mantendrá una plena colaboración con las instituciones competentes en el marco de la investigación.

Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Magallanes en medio de investigación Andres Perez

Finalmente, indicó que la designación de la persona que asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes será informada oportunamente.

25 seremis ya han dejado el gobierno de Kast

Con la salida del ahora exseremi de Salud de Magallanes, el gobierno del Presidente José Antonio Kast acumula 25 secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos desde el inicio de la administración, considerando renuncias, destituciones y nombramientos que no llegaron a concretarse.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha enfrentado otras salidas de autoridades regionales, en medio de investigaciones judiciales, cuestionamientos administrativos y renuncias por razones políticas, configurando una alta rotación en las secretarías regionales ministeriales durante los primeros meses de gobierno.