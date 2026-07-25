| los grandes saltos de su carrera. El defensor, quien en Chile destacó en Colo Colo, está a punto de convertirse en refuerzo de San Lorenzo, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

El defensor volvió este año al fútbol trasandino, después de cinco temporadas en los albos. Al no ser considerado por Fernando Ortiz, aceptó una propuesta de Defensa y Justicia.

El gran salto de Emiliano Amor: exdefensa de Colo Colo está a un paso de firmar en San Lorenzo

El central ya había sido tentado por el conjunto de Boedo a comienzos de la temporada anterior. Miguel Ángel Russo, quien lo había dirigido en Vélez Sarsfield, lo había tentado para retornar al fútbol transandino, puntualmente al equipo que actúa como local en el Nuevo Gasómetro. Primó su profunda identificación con los albos. "Fue una sensación rara y no esperaba la hora de volver. No pensé que iba a ser tan rápido. Estaba listo en San Lorenzo, obviamente le agradecí al técnico y al presidente, pero cuando me llamaron nunca me quise ir”, explicó en esa oportunidad.

Emiliano Amor celebra su último título con Colo Colo (Foto: Photosport) Photosport

La pérdida de continuidad en Defensa y Justicia, su actual club, allanó la posibilidad de una salida. Las gestiones está avanzadas. Según explican a El Deportivo conocedores de las tratativas, Amor ya se sometió a los exámenes médicos que anteceden a la firma del contrato.

En las próximas horas, la dirigencia de los Gauchos de Boedo avanzarán hacia la concreción del contrato, que, en principio, se prolongaría por 18 meses.