“Con la guardia alta en Chile”: la advertencia en Argentina por el árbitro de la revancha entre O’Higgins y Boca Juniors

En el estadio El Teniente de Rancagua, O’Higgins tiene la misión de remontar la llave de playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. El Capo de Provincia está 0-1 abajo en el global tras la derrota en el primer apronte disputado en La Bombonera, por lo que en calidad de local intentará darle la vuelta al marcador y tumbar a uno de los clubes más poderosos del continente.

En ese marco, la Conmebol designó al árbitro encargado de impartir justicia de cara a la revancha. Se trata del colombiano Wilmar Roldán, un juez que automáticamente despertó cuestionamientos al otro lado de la cordillera.

Y es que en diversos portales transandinos exhibieron su molestia por la elección del colegiado cafetalero y, de inmediato, intentaron condicionar su desempeño al traer a colación algunos partidos en los que el cuadro xeneize no tuvo un buen historial.

Wilmar Roldán será el árbitro de la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: José Miguel Melgarejo/ Mexsport/Photosport. JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

El sitio Clarín, por ejemplo, lanzó una potente advertencia de entrada. "Boca, con la guardia alta en Chile: Wilmar Roldán será el árbitro para la revancha con O’Higgins por la Copa Sudamericana“, partieron titulando. Luego, recordaron la traumática eliminación del elenco bonaerense a manos de la UC, donde acusan a Roldán de perjudicarlos. ”El último antecedente del colombiano con Boca dejó un sabor amargo. Fue el encargado de impartir justicia en la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, en La Bombonera, el 29 de mayo, resultado que significó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores. Aquel partido quedó marcado por una acción muy reclamada por el conjunto xeneize: un agarrón sobre Exequiel Zeballos dentro del área que Roldán no sancionó como penal y que tampoco fue revisado por el VAR“, agregan.

TN, por su parte, remarcó que el colombiano tiene “un historial que preocupa a los xeneizes”. En esa línea, enumeran las malas experiencias. "Roldán estuvo presente en las finales de Copa Libertadores que perdió el Xeneize en 2012 ante Corinthians y la del 2023 ante Fluminense en el Maracaná. En esta última, expulsó a Frank Fabra en el tiempo suplementario. Además, fue el árbitro de varias eliminaciones dolorosas para Boca: ante Santos en 2021 en las semifinales de la Libertadores y contra Cruzeiro en los octavos de final de la Sudamericana en 2024″, detallan.

Pese a condicionar el trámite, en O’Higgins tienen la oportunidad de silenciar a los portales argentinos y dar uno de los mayores batacazos de su historia. El próximo jueves 30 de julio a las 20.30 horas, recibirán a Boca Juniors.