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    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins

    La prensa transandina considera que los xeneizes debieron sacar más ventaja en la Bombonera contra los Celestes.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Este jueves se desarrolló en el estadio la Bombonera el duelo entre Boca Juniors y O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro acabó a favor de la escuadra xeneize por 1-0. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas de la prensa transandina.

    Por ejemplo, ESPN Argentina tituló: “Boca le ganó con lo justo a O’Higgins en La Bombonera y sacó un resultado corto”.

    Más adelante detallaron que “en la noche que se presentaron los flamantes refuerzos, Álvaro Montero y Sebastián Villa, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena ganó por la mínima en la apertura de la llave y sacó muy poca ventaja en La Bombonera”.

    También destacaron sobre O’Higgins que “en la primera etapa, la visita pudo abrir el marcador y tuvo las oportunidades más claras”. Sin embargo, “en el complemento, Boca jugó mejor, creció en juego y dominio, pero no pudo estirar la cuenta”.

    A su vez, plantearon que “Boca se fue apagando, mermó en juego y verticalidad y así se conformó con la ventaja mínima”.

    La Nación, por su lado, expuso que el elenco xeneize “viajará a Chile sin margen de error”, una postura en la que también coincide Clarín.

    “Boca no logró ampliar la diferencia frente a un O’Higgins bien trabajado por Lucas Bovaglio, por lo que todo quedó abierto para la revancha que se disputará en Chile”, indicaron.

    Además, TyC Sports expuso que “Boca generó ocasiones para aumentar el marcador, pero no consiguió liquidar la serie, dejando una ventaja mínima para el compromiso de vuelta”.

    Diario Olé fue más crítico, indicando que “Boca fue superior durante gran parte del encuentro, pero desperdició varias oportunidades para ampliar la diferencia” y remarcando que “el nivel exhibido no estuvo a la altura de un partido de tanta importancia”.

    El partido de revancha entre O’Higgins y Boca Juniors está programado para el jueves 30 de julio, a partir de las 20.30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBoca JuniorsO'HigginsCopa Sudamericana

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