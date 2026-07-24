¿Cuándo juegan? ¿Quién transmite? Todo lo que debes saber para seguir a las Diablas en el Mundial de Hockey Césped

La selección femenina de Hockey sobre césped alista los últimos detalles antes de su debut por el Mundial de la especialidad que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica que se desarrollará entre el 15 y 30 de agosto.

Las dirigidas por el técnico Cristóbal Rodríguez forman parte del Grupo A de la competencia, por lo que tendrán que enfrentar a Países Bajos, Japón y Australia por el paso a las rondas de eliminación directa.

El debut contra las anfitrionas será este 15 de agosto a partir de las 10.00 horas de Chile. Luego, el 17 del mismo mes, saldrán a la cancha para medirse contra las asiáticas (03.30 horas), mientras que el día 19 cerrarán contra las oceánicas (03.30).

Todos estos partidos serán transmitidos a través de las plataformsa Watch Hockey y Disney+.

La programación de las diablas:

Sábado 15 de agosto

10.00 Países Bajos vs. Chile

Lunes 17 de agosto

03.30 Chile vs. Japón

Miércoles 19 de agosto

03.30 Chile vs. Australia

La nómina de las Diablas

Arqueras: Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.

Defensas: Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle.

Mediocampistas: Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata.

Delanteras: María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richte, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.