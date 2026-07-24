¿Cuándo juegan? ¿Quién transmite? Todo lo que debes saber para seguir a las Diablas en el Mundial de Hockey Césped
La selección femenina se enfrentará a Países Bajos, Japón y Australia en la fase de grupos de la competencia.
La selección femenina de Hockey sobre césped alista los últimos detalles antes de su debut por el Mundial de la especialidad que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica que se desarrollará entre el 15 y 30 de agosto.
Las dirigidas por el técnico Cristóbal Rodríguez forman parte del Grupo A de la competencia, por lo que tendrán que enfrentar a Países Bajos, Japón y Australia por el paso a las rondas de eliminación directa.
El debut contra las anfitrionas será este 15 de agosto a partir de las 10.00 horas de Chile. Luego, el 17 del mismo mes, saldrán a la cancha para medirse contra las asiáticas (03.30 horas), mientras que el día 19 cerrarán contra las oceánicas (03.30).
Todos estos partidos serán transmitidos a través de las plataformsa Watch Hockey y Disney+.
La programación de las diablas:
Sábado 15 de agosto
- 10.00 Países Bajos vs. Chile
Lunes 17 de agosto
- 03.30 Chile vs. Japón
Miércoles 19 de agosto
- 03.30 Chile vs. Australia
La nómina de las Diablas
Arqueras: Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.
Defensas: Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle.
Mediocampistas: Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata.
Delanteras: María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richte, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.